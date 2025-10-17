▲ Elementos de la Marina apoyan en las labores de la limpieza a los pobladores de la colonia Lázaro Cárdenas. Foto Cristina Rodríguez

Gustavo Castillo García

Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 31

Poza Rica, Ver., En este municipio veracruzano más de 5 mil viviendas resultaron afectadas como consecuencia de las lluvias y el caudal proveniente de la sierra norte de Puebla, por lo que alrededor 3 mil marinos realizan labores de auxilio a la población.

“Ya ni ganas de vivir tengo”, dice un joven que camina entre montones de basura, muebles, ropa, colchones, enseres domésticos y otros objetos que ya despiden olores fétidos, que los vecinos contrarrestan echando cal.

El muchacho avanza entre agua lodosa que le llega por encima de sus tobillos mientras habla por teléfono. Él es uno de los habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas de esta ciudad rodeada de montañas y ríos que desembocan al Golfo de México, y que forma parte de las comunidades que son auxiliadas por personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

Este municipio es uno de los más afectados por las intensas lluvias de hace una semana, pero a decir de los vecinos, más que por los efectos directos de las tormentas tropicales en esta ciudad, se debió al torrente que provino de la sierra norte de Puebla y que desbordó los ríos Cazones y Pantepec. El primero avasalló gran parte de Poza Rica y el segundo, la totalidad del municipio de Álamo.

En Poza Rica la Semar ha considerado que el torrente de agua y tierra afectó a 5 mil 745 viviendas y durante la aplicación del Plan Marina ha desplegado más de 3 mil elementos, repartido miles de despensas y de litros de agua embotellada para apoyar a los habitantes.

La madrugada del pasado 10 de octubre, toneladas de lodo se convirtieron en oleadas que en minutos –los pobladores señalan que variaron de cinco a 10– alcanzaron hasta tres metros de altura, tapando puertas, ventanas, rejas, todo espacio que limitaba la calle y el domicilio sin dar tiempo a que ninguno o muy pocos habitantes pudieran sacar alguna pertenencia, subir sus bienes al techo o a otro piso de la vivienda.

En todo el municipio, los efectivos de la Semar laboran sacando escombros y lodo de las casas, pertenencias y tratando de desaguar las calles donde miles de toneladas de bienes se echaron a perder y con la inundación han quedado amontonados, en espera que alguna autoridad los traslade a un basurero.

Los elementos navales se dividen en dos turnos, uno nocturno y otro diurno para apoyar a los pobladores afectados, distribuyen despensas, agua embotellada, tratan de limpiar las calles, pero el esfuerzo aún es insuficiente y hace falta maquinaria.