Viernes 17 de octubre de 2025, p. 30

Poza Rica, Ver., La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, rechazó que la situación que se vive en este municipio se deba a fallas en materia de protección civil y afirmó que el 10 de octubre pasado Petróleos Mexicanos (Pemex) sonó su alarma a las 3 de la mañana y Protección Civil estatal desalojó a miles de personas, pero “otras no quisieron dejar sus casas, o no pudieron”.

“Pemex sonó alarma”

Entrevistada en el aeropuerto local sobre si hubo errores gubernamentales en esta situación declaró: “El día de los hechos sonó la alarma de Pemex, ellos tienen una y sonó. Aparte Protección Civil empezó a vocear, de esa manera se pudo evacuar a miles de personas.

“Otras no quisieron dejar su casa o no pudieron, este, no sé, pero sí sonó la alarma y no, no había manera de que se midiera antes la cresta (en referencia a la corriente de agua en los ríos)".