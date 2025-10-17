▲ Habitantes de la colonia Gaviotas, en Poza Rica, Veracruz, intentan retomar su vida normal, mientras transitan por las calles con lodazales, luego del desbordamiento del río Cazones hace un semana. Foto Alfredo Domínguez

Fernando Camacho Servín

Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 30

Poza Rica, Ver., Una semana después de que comenzara la inundación de Poza Rica, algunas colonias grandes y pobladas de la ciudad siguen siendo zona de desastre, pues aunque el proce-so de limpieza y desazolve de las calles ya empezó por diversas instituciones de gobierno, el nivel de las aguas aún desciende con mucha lentitud.

Un ejemplo de ello es Infonavit Gaviotas, un asentamiento que –según datos del censo general de 2020– tiene casi 4 mil habitantes y más de mil 300 viviendas. Al haber sido construida muy cerca del río Cazones, el mismo que se desbordó la madrugada del viernes anterior, su relación con el riesgo ha sido una constante.

Igual ocurre en colonias como Morelos, Independencia o Lázaro Cárdenas; esta sección de la ciudad sigue mayormente cubierta de lodo, basura y escombros, y la gente ha visto interrumpidas sus actividades normales.

Mientras siga el barrio cubierto de fango, se siente como si la vida de sus habitantes se hubiera quedado suspendida en el limbo.

Para una comunidad como la pozarricense, que creció acostumbrada al orgullo de pertenecer a un pueblo petrolero, con gran relevancia económica en su momento, verse anegada y frágil ante la naturaleza debe ser un trago especialmente duro de pasar.

En los años 30 esta ciudad se convirtió en uno de los campos petroleros más importantes de todo el país, y experimentó más de dos décadas de un crecimiento económico acelerado, que llevó a su reconocimiento como municipio en 1951, en un acto que incluso encabezó el entonces presidente Miguel Alemán.

Aunque el punto más alto de su producción tuvo lugar hace ya varias décadas, Poza Rica forjó su identidad como un enclave de importancia, cuya riqueza petrolera atrajo a familias enteras y le dio renombre como una ciudad pujante.

Hoy, el ánimo de la localidad está marcado no sólo por la inundación que encontró desprevenidos a muchos de sus habitantes, sino también por el hecho de que su alcalde, Fernando El Pulpo Remes (quien en los años 60 fue un destacado beisbolista), admitiera que no se construyó un muro de contención en torno del río Cazones –que hubiera ayudado a atenuar la inundación actual–, porque hubo un desvío de hasta 14 millones de pesos.

Desde hace varias semanas, además, sigue latente un conflicto originado por el hecho de que el Tribunal Electoral de Veracruz cambió en septiembre el resultado de los comicios municipales del pasado 1º de junio, que originalmente habían favorecido al candidato emecista Emilio Olvera Andrade, para darle el triunfo a Janeth Adanely Rodríguez (Morena).

Ansiedad vs paciencia

Son las primeras horas del jueves, y en los alrededores de Gaviotas comienza poco a poco a verse actividad. Aunque ya se cumplió una semana de que la crecida de las aguas devastó el barrio, por momentos se siente como si la desgracia hubiera ocurrido hace pocos días. El lodo cubre prácticamente todas las casas y negocios, y en casi cada esquina hay enormes montones de basura en espera de ser recolectada algún día.

Conforme se avanza hacia las zonas más bajas de la colonia, que son las más cercanas al río Cazones, el panorama es todavía más desalentador: las lagunas de fango se vuelven cada vez más profundas, a tal grado que es casi imposible caminar por algunas calles sin que las piernas se hundan hasta la altura de las rodillas e incluso un poco más arriba.