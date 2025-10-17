▲ Aspecto de una calle de la colonia Gaviotas, municipio de Poza Rica, Veracruz, que sigue llena de lodo, basura y escombros, y la gente ha visto interrumpidas sus actividades cotidianas. Foto Alfredo Domínguez

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 29

El número de fallecidos por las intensas lluvias de la semana pasada en cinco entidades subió a 70; casi la mitad de ellas, 30, en Veracruz, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, ayer, en su conferencia matutina.

Aseveró que hay 72 desaparecidos, pero puntualizó que del informe original se ha ubicado ya a varias de personas registradas como no localizadas y se han recibido nuevos reportes.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, dio a conocer que 160 localidades siguen incomunicadas, más de la mitad (87) se encuentran en Hidalgo y 45 en Veracruz. Hay afectaciones en caminos en 108 municipios, de los cuales 69 se definieron como prioritarios por el nivel de daños.

Sheinbaum destacó que han desplegado más de mil máquinas (tractores, trascavos y vehículos pesados) de la SICT, de la secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como de diversos gobiernos estatales para acelerar la remoción de escombros y liberar caminos.

Aunque formalmente al gobierno federal sólo le correspondería atender los efectos en las carreteras federales, se está actuando también en las estatales y caminos municipales.

La directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) , Emilia Esther Calleja Alorm, dijo que se ha logrado 93 por ciento de reanudación del servicio eléctrico con un acumulado de usuarios restablecidos en Veracruz, de 121 mil 481; en Hidalgo, 58 mil 180; Puebla, 23 mil 500, y en Querétaro, 4 mil 970. Sin embargo, en Veracruz, 19 mil 700 usuarios aún no tienen electricidad y en Hidalgo, 7 mil 263

A su vez, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que ya tienen identificadas 821 escuelas con diversos niveles de afectación, desde inundaciones que sólo dañaron mobiliario, hasta aquellas que resintieron perjuicio estructural. En Veracruz hay 309; Hidalgo, 209; en Puebla, 176; en Querétaro, 71 y en San Luis Potosí, 62.

Tienen complicaciones 12 mil 575 escuelas

Además señaló que en coordinación con los gobiernos de los estados, se detectaron 12 mil 575 escuelas que tienen complicaciones para el acceso por lo que se decretó la suspensión de clases, afectando a 743 mil alumnos que no pueden ir a clases por esta razon.