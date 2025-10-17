Kevin Eg Perry

The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 9

Ace Frehley, guitarrista y miembro fundador del grupo de rock Kiss, falleció a los 74 años.

El músico sufrió una caída en su casa en septiembre, y TMZ informó que había sufrido una hemorragia cerebral que lo dejó con soporte vital.

Su familia anunció su fallecimiento. En una declaración a la revista Rolling Stone expresó: “estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo.

“Apreciamos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fortaleza y la bondad que compartió con los demás. La magnitud de su fallecimiento es épica e incomprensible. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros, el recuerdo de Ace vivirá para siempre.”

El mánager de Frehley, John Ostrosky, compartió el 25 de septiembre a través de Facebook que el músico había sufrido una “caída menor” y tendría que cancelar una próxima fecha de gira.