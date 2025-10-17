Viernes 17 de octubre de 2025, p. 9
Ace Frehley, guitarrista y miembro fundador del grupo de rock Kiss, falleció a los 74 años.
El músico sufrió una caída en su casa en septiembre, y TMZ informó que había sufrido una hemorragia cerebral que lo dejó con soporte vital.
Su familia anunció su fallecimiento. En una declaración a la revista Rolling Stone expresó: “estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo.
“Apreciamos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fortaleza y la bondad que compartió con los demás. La magnitud de su fallecimiento es épica e incomprensible. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros, el recuerdo de Ace vivirá para siempre.”
El mánager de Frehley, John Ostrosky, compartió el 25 de septiembre a través de Facebook que el músico había sufrido una “caída menor” y tendría que cancelar una próxima fecha de gira.
Una actualización posterior de la página oficial de Frehley el 6 de octubre anunció: “debido a algunos problemas médicos en curso, Ace ha tomado la difícil decisión de cancelar el resto de sus fechas de 2025”.
Frehley nació como Paul Daniel Frehley en el Bronx, Nueva York, el 27 de abril de 1951. Recibió su primera guitarra como regalo de Navidad en 1964, a la edad de 13 años.
Tocó en numerosas bandas en Nueva York antes de responder a un anuncio en 1972 del guitarrista rítmico Paul Stanley, el bajista Gene Simmons y el baterista Peter Criss, quienes buscaban un guitarrista principal. Consiguió el puesto, y para enero de 1973 el cuarteto se había bautizado como Kiss .
Entre 1974 y 1975, Kiss lanzó tres álbumes (Kiss, Hotter Than Hell y Dressed to Kill) que generaron un grupo de seguidores de culto que se autodenominaban Kiss Army.