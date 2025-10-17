Daniel López

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 9

En el cuerpo de Paula Villaurrutia (Ciudad de México, 1983) habita una historia de búsqueda. Durante años sintió vergüenza de sus orígenes campesinos, de los rasgos que la acercaban a una raíz que prefería no mirar.

“Me daba pena decir que mi familia era del campo, que mi tío tocaba en una banda o que mi tía bailaba”, señaló la coreógrafa en entrevista con La Jornada.

Hoy, aquella incomodidad se transformó en impulso creativo con Male Rosita, entre caminos y memorias, su propuesta más reciente, donde la danza se vuelve un acto de reconciliación. La pieza se presenta en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque.

El proyecto nació del encuentro con Rosalinda Vázquez Ochoa, mujer purépecha que vive en la capital mexicana sin haber renunciado a su origen. Ambas se conocieron hace más de 15 años y desde entonces mantienen un diálogo que desborda el escenario.

“Ella nunca tuvo conflicto con su identidad; porta con orgullo quién es. Yo, en cambio, represento a quienes han querido rechazar sus raíces por vergüenza o por presión social. De ahí surge la necesidad de contar dos historias: la de quien siempre se reconoció y la de quien tuvo que rencontrarse con su memoria”, añadió Villaurrutia.

El montaje evita reproducir estampas folclóricas o representar una tradición. La coreógrafa eligió hablar desde la experiencia humana, “desde lo personal a lo universal”. Por eso insiste en que esta producción no es un documental ni una recreación purépecha, sino una creación construida a partir de testimonios.

Historia de pérdida y rencuentro

Conviven dos presencias: Rosalinda Vázquez, a quien llaman Rosita, que participa por primera vez en escena, y Paula Villaurrutia, que reconoce su propio desarraigo. “Ella no es artista escénica, pero su esencia está intacta. No le pido nada que no le pertenezca; todo lo que hace fue propuesto por ella”, afirmó.