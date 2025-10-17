The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 8

La familia de Diane Keaton, quien falleció a causa de una neumonía, invitaron a quienes deseen honrar su memoria a considerar donaciones a un refugio de animales o a organizaciones que apoyen a personas sin hogar, dos causas con las que la actriz estaba profundamente comprometida.

“La familia Keaton está profundamente agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido en los pasados días en nombre de su querida Diane”, expresaron en un comunicado citado por People.

“Amaba a sus animales y siempre mostró un firme compromiso con la comunidad sin hogar, así que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje hermoso y muy apreciado”, expresó la familia.

Hasta el momento, la causa de muerte de Diane Keaton no había sido revelada. El sábado, sus familiares sólo habían informado que “no había más detalles disponibles” y pidieron privacidad mientras atravesaban ese momento difícil.

Tras su muerte a los 79 años, sus seres queridos señalaron que su salud se había deteriorado de forma “repentina” y agradecieron las muestras de cariño recibidas por parte de sus seguidores.

Su fallecimiento generó una ola de homenajes por parte de figuras de Hollywood, entre ellas Reese Witherspoon, Goldie Hawn, Michael Douglas, Steve Martin, Rose Byrne, Bette Midler y Woody Allen.