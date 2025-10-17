▲ Fotograma de la primera parte del video The Fate of Ophelia, en un teléfono frente a la pintura de Friedrich Heyser, en Wiesbaden, Alemania. Foto Ap

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 8

Berlín. Un museo alemán ha sido inesperadamente invadido por fanáticos de Taylor Swift porque una de sus pinturas guarda un sorprendente parecido con el video de la canción The Fate of Ophelia.

Cientos de visitantes adicionales acudieron al Hessische Landesmuseum en la ciudad central alemana de Wiesbaden durante el fin de semana para admirar la pintura, por ejemplo una familia viajando desde la ciudad norteña de Hamburgo especialmente para la ocasión, informó la portavoz del museo, Susanne Hirschmann, a Ap.

Entre los visitantes también había muchas familias estadunidenses que están estacionadas en la base militar de Wiesbaden.

El objetivo de los swifties: ver la pintura de Friedrich Heyser que presenta a Ofelia, la amada de Hamlet en la obra homónima de William Shakespeare.

En la obra original, Ofelia, una joven noble de Dinamarca, finalmente enloquece y se ahoga.

La pintura al óleo sobre lienzo de Heyser presenta la figura de Ofelia vestida de blanco y rodeada de lirios de agua blancos. No se conoce el año exacto de creación de la pintura, pero los expertos creen que data de alrededor de 1900.

En la escena de apertura del video de The Fate of Ophelia, Swift se mete en el papel de Ofelia y parece estar en una pintura viviente.