Jorge Caballero

Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 7

Morelia, Mich., Con varios temas que atraviesan a la sociedad mexicana: corrupción política, abuso infantil junto a la complicidad parental, trastornos sicológicos, vejez y lo riesgoso de ejercer el periodismo en el país, Daniel Giménez Cacho presentó ayer en el 23 Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) su largometraje Juana.

“El primer impulso para rodar esta película fue el compromiso que tienen periodistas por mostrar la verdad al grado de poner en riesgo su propia vida”, dijo a La Jornada el director al cerrar la competencia oficial del certamen michoacano, que resultó ser una de las mejores contiendas de la historia del FICM.

Juana, de 45 años, es una periodista solitaria que lidia con su monótona existencia visitando a su madre al asilo, trabajando en el periódico Siglo XXI y medicándose diariamente para tratar sus ataques de pánico. Durante más de una década, Juana ha dominado el arte de enterrar sus traumas, hasta que un nombre la trae de vuelta: Pedro Núñez, un político corrupto cuya hija está a punto de casarse, y Juana debe conseguir información para escribir al respecto. Núñez es el principal sospechoso de los asesinatos de Armando, antiguo novio de Juana, y Joaquín, su colega, mientras los tres trabajaban en una investigación sobre una red de pornografía infantil que lo incriminaba. Juana está dispuesta a acabar con él y obtener justicia de una vez por todas. Pero, para hacerlo, primero deberá confrontar sus propias heridas y aceptar el futuro que le espera.

El actor que ahora debuta como director cinematográfico, Daniel Giménez Cacho, mencionó: “desde hace 32 años vivo con una fotógrafa. Siempre me llamó la atención su trabajo: investigar abusos, injusticias, despojos, feminicidios y otros horrores. Me preguntaba cuál era su motor, qué movía su voluntad para poner en riesgo su vida. Lo mismo me sucede con tantas y tantos periodistas que hoy en México son asesinados por hacer su trabajo. ¿Qué es aquello que los impulsa a seguir adelante, aun sabiendo que su vida puede estar en juego? Con el tiempo comprendí que la respuesta va más allá de la vocación. Se trata de un proceso íntimo y profundo que, en mi caso, sólo la ficción podía retratar con justicia”.

Abrir puertas y romper silencios

Siguiendo con el hilo conductor de su primera cinta agrega: “México transita una realidad hiperviolenta que recae terriblemente en los periodistas y las mujeres. Y para mí, es vital revelar la humanidad y el corazón que hay detrás de dichas vivencias. En Juana, encontramos una pizca del proceso interno de una víctima que lucha por dejar de serlo, en un sistema que parece jugar completamente en su contra. No busca entretener ni distraer, sino mirar de frente a la vida. Mi deseo es que esta historia, tan fuerte e incómoda como pueda resultar, contribuya a abrir puertas cerradas, romper silencios cómplices y ahuyentar al monstruo del olvido”.