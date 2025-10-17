Economía
Bancos privados de EU prestarán 20 mil millones de dólares a Argentina
 
Periódico La Jornada
Viernes 17 de octubre de 2025, p. 24

Varios bancos, entre ellos JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup, están en conversaciones con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para proporcionar hasta 20 mil millones de dólares en préstamos a Argentina, informó el sitio de noticias Semafor ayer, citando a personas familiarizadas con el asunto.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció el miércoles que el Departamento estaba trabajando con bancos y fondos de inversión para crear una facilidad de 20 mil millones de dólares para invertir en la deuda del país sudamericano.

Bessent dijo que la facilidad se sumaría a una nueva línea de swap (intercambio de divisas) por 20 mil millones de dólares estadunidenses para Argentina, lo que aportaría un total de 40 mil millones de dólares en apoyo a la tercera economía más grande de América Latina.

Los bancos están discutiendo un préstamo de emergencia respaldado por activos argentinos, dijo Semafor, y agregó que las conversaciones están en curso y que aún se están resolviendo garantías específicas.

BofA, Goldman Sachs y Citigroup declinaron hacer comentarios, mientras que JPMorgan no respondió inmediatamente cuando fue contactado por Reuters.

