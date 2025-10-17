Armando G. Tejeda

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 24

Madrid. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) fracasó en su intento de hacerse con el control de Banco Sabadell –entidad financiera catalana–, después de que la oferta pública de adquisición (OPA) de carácter hostil sólo logró comprar 25.33 por ciento de las acciones, cuando el mínimo necesario para ir a una segunda OPA, era de 30 por ciento. Así lo comunicó oficialmente la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al filo de las nueve de la noche, cuando ya los mercados bursátiles en España y en Europa habían cerrado.

El comunicado de la CNMV dice literal: “La oferta pública ha tenido resultado negativo al no haber sido alcanzado el límite mínimo fijado por el oferente para la validez de la misma y, atendiendo a lo previsto en el folleto de la oferta, al no poder renunciar a este mínimo en la medida en que el número de acciones de Banco de Sabadell, que han aceptado la oferta supone un porcentaje inferior a 30 por ciento de sus derechos de voto, excluyendo la autocartera. Por lo que, según lo previsto en el artículo 33.3 del referido real decreto, la oferta queda sin efecto”.

Esta operación, una de las más arriesgadas desde que Carlos Torres asumió la presidencia del BBVA, tuvo desde su origen numerosos detractores, empezando por los directivos y principales accionistas de Sabadell, así como distintas instituciones públicas, entre ellas el Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez; el presidente autonómico de Cataluña, el también socialista Salvador Illa; junto con los dos principales partidos independentistas en la región, que veían la operación como una “pérdida de soberanía”.