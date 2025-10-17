Economía
México y Canadá fortalecerán el comercio agroalimentario
 
Periódico La Jornada
Viernes 17 de octubre de 2025, p. 23

Los gobiernos de México y Canadá reafirmaron su compromiso para seguir fortaleciendo su relación como “socios estratégicos” en el comercio agroalimentario global, lo que ha permitido que, en el contexto del T-MEC, los negocios en la materia crecieran 50 por ciento entre 2018 y 2023.

Según la Secretaría de Economía, el comercio en el sector entre los dos países fue de 2 mil 739 millones de dólares y en 2022 –el último dato– alcanzó 3 mil 986 millones de dólares.

En comunicado conjunto, las dos administraciones informaron que como parte del Plan de Acción Canadá-México 2025-2028 –signado en días pasados por la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense, Mark Carney– ratificaron su alianza bilateral “para garantizar sistemas alimentarios sostenibles, residentes e inclusivos”.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, y el ministro de Agricultura y Agroalimentación de Canadá, Heath MacDonald, se reunieron el 14 de octubre, como parte de la visita de trabajo que el último realiza a México.

