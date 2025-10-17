▲ La subsecretaria María Teresa Mercado participó en representación del titular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente, en el sexto Foro México-Unión Europea. Foto @SRE_mx

Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 23

México y la Unión Europea firmarán el Acuerdo Global Modernizado en febrero de 2026, que proveerá un marco de colaboración e interacción renovada en el ámbito económico, destacó María Teresa Mercado, subsecretaria de Relaciones Exteriores.

Con el nuevo acuerdo, 86 por ciento de los productos en el intercambio comercial entre México y la Unión Europea quedarán libres de arancel y otro 10 por ciento lo hará en la próxima década.

“El acuerdo abrirá nuevas oportunidades para distintos sectores productivos del país; por ejemplo, 86 por ciento de los productos agropecuarios, al proteger con indicaciones geográficas a nuestros productos más emblemáticos y brindar de manera expresa facilidades a las pequeñas y medianas empresas, para que también se beneficien de los intercambios trasatlánticos”, mencionó al participar en el sexto Foro México-Unión Europea, en representación de Juan Ramón de la fuente, secretario de Relaciones Exteriores.

Destacó que en 2000 se firmó por primera vez el acuerdo modernizado y desde entonces los países del bloque han invertido en México 202 mil millones de dólares. Agregó que “el respaldo europeo en la conformación de un portafolio de inversión global en México será clave en nuestra alianza en sectores como el medio ambiente y las energías limpias”.

Se refirió al impulso que el acuerdo dará a los sectores de infraestructura y agropecuario, los cuales están alineados al Plan México, “una ambiciosa hoja de ruta del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum”, con inversión proyectada de 277 mil millones de dólares, orientados a fortalecer el mercado interno, avanzar hacia la autosuficiencia energética y mejorar las condiciones de vida de la población.