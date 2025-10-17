Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 23

La crisis de bancos regionales estadunidenses deterioró las condiciones financieras en los principales mercados de ese país y revivió el fantasma de las crisis pasadas en dicho sector.

El índice KBW Bank, que mide el sector de banca comercial de Estados Unidos, perdió este jueves 3.64 por ciento, mientras el índice del miedo, el VIX, se disparó 22.58 por ciento, su nivel más alto desde abril, en una jornada que lucía ganadora para Wall Street, como mostró el inicio de la sesión, en medio de buenos reportes corporativos.