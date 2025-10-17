Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 23

Pese a la ola de nerviosismo que desató la noticia de que dos bancos regionales en Estados Unidos revelaron problemas con préstamos que involucran acusaciones de fraude, los mercados cambiario y accionario de México se desligaron del dólar y de Wall Street para cerrar con ganancias este jueves.

Los bancos Zions Bancorp y Western Alliance provocaron caídas bursátiles en Estados Unidos ante el ruido que provocaron sus malos acuerdos de crédito en Wall Street, en el que tan sólo la primera entidad financiera reveló una pérdida de 50 millones de dólares en dos préstamos comerciales, mientras Western Alliance enfrenta un proceso judicial contra Cantor Group.

Pese a ello, el peso mexicano se mantuvo en terreno ganador frente al dólar, al registrar una apreciación diaria de 0.22 por ciento, para cerrar en 18.4318 unidades por dólar spot.

El índice DXY, que mide el comportamiento de la moneda estadunidense frente a una canasta de seis divisas internacionales, cayó 0.41 por ciento, a 98.14 puntos, el tercer retroceso consecutivo.

El apetito por el riesgo se mantenía este jueves; las expectativas de recortes en tasas de la Reserva Federal y reportes corporativos sólidos estaban extendiendo las ganancias en los mercados, hasta que se dio a conocer el problema de los bancos regionales. Ahí Wall Street y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se separaron.

La ganancia de 4.54 por ciento en las acciones de América Móvil, luego de que la emisora triplicó sus ganancias anuales en el tercer trimestre de 2025 y de que ha dado señales de apertura de consolidación en Latinoamérica, protegió al Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV de la volatilidad desatada en Estados Unidos.

El principal índice accionario mexicano avanzó 1.47 por ciento, equivalente a 907.02 puntos, para cerrar en 62 mil 544.56 unidades, acercándose nuevamente a niveles récord.

El mercado accionario mexicano también recibió apoyo de Arca, con 2.31 por ciento de ganancia; Bimbo, 2.92; Grupo México, 1.09, y Walmart, con 2.13 por ciento.