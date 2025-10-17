En México, ganancias apoyadas por el dólar y América Móvil
Viernes 17 de octubre de 2025, p. 23
Pese a la ola de nerviosismo que desató la noticia de que dos bancos regionales en Estados Unidos revelaron problemas con préstamos que involucran acusaciones de fraude, los mercados cambiario y accionario de México se desligaron del dólar y de Wall Street para cerrar con ganancias este jueves.
Los bancos Zions Bancorp y Western Alliance provocaron caídas bursátiles en Estados Unidos ante el ruido que provocaron sus malos acuerdos de crédito en Wall Street, en el que tan sólo la primera entidad financiera reveló una pérdida de 50 millones de dólares en dos préstamos comerciales, mientras Western Alliance enfrenta un proceso judicial contra Cantor Group.
Pese a ello, el peso mexicano se mantuvo en terreno ganador frente al dólar, al registrar una apreciación diaria de 0.22 por ciento, para cerrar en 18.4318 unidades por dólar spot.
El índice DXY, que mide el comportamiento de la moneda estadunidense frente a una canasta de seis divisas internacionales, cayó 0.41 por ciento, a 98.14 puntos, el tercer retroceso consecutivo.
El apetito por el riesgo se mantenía este jueves; las expectativas de recortes en tasas de la Reserva Federal y reportes corporativos sólidos estaban extendiendo las ganancias en los mercados, hasta que se dio a conocer el problema de los bancos regionales. Ahí Wall Street y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se separaron.
La ganancia de 4.54 por ciento en las acciones de América Móvil, luego de que la emisora triplicó sus ganancias anuales en el tercer trimestre de 2025 y de que ha dado señales de apertura de consolidación en Latinoamérica, protegió al Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV de la volatilidad desatada en Estados Unidos.
El principal índice accionario mexicano avanzó 1.47 por ciento, equivalente a 907.02 puntos, para cerrar en 62 mil 544.56 unidades, acercándose nuevamente a niveles récord.
El mercado accionario mexicano también recibió apoyo de Arca, con 2.31 por ciento de ganancia; Bimbo, 2.92; Grupo México, 1.09, y Walmart, con 2.13 por ciento.
Minusvalías en WS
Aunque las caídas no fueron tan pronunciadas, la aversión al riesgo sí se mostró entre los inversionistas. El Nasdaq cedió 0.47 por ciento, a 22 mil 562.54 enteros, mientras el S&P 500 cayó 0.63 por ciento, a 6 mil 629.07 puntos. Para el Dow Jones la caída fue de 0.65 por ciento, a 45 mil 952.24 unidades.
Pese a que 78 por ciento de las compañías del S&P 500, que hasta ahora han presentado sus resultados financieros, superaron las estimaciones, comentó el área de análisis de Ve por Más.
Las fricciones entre Washington y Pekín tras nuevas amenazas arancelarias se mantuvieron en el ambiente. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, planteó extender la pausa en tarifas si China frena sus controles sobre tierras raras.
Así, el oro se disparó hasta un nuevo máximo histórico, por cuarta jornada consecutiva, para ubicarse en 4 mil 344.30 dólares por onza, acumulando un alza superior a 60 por ciento en el año, ante expectativas de nuevos recortes de tasas de la Reserva Federal y persistentes fricciones comerciales.
Los precios del petróleo, que ya estaban en números rojos, volvieron a caer este jueves tras una llamada entre Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la que se lograron “grandes progresos”, según el presidente estadunidense.
El precio del barril de crudo Brent del Mar del Norte para entrega en diciembre retrocedió 1.37 por ciento, hasta 61.06 dólares. Su equivalente estadunidense, el crudo West Texas Intermediate para entrega en noviembre, cayó 1.39 por ciento, hasta 57.46 dólares.
Y siguiendo con los temas bancarios, en el viejo continente, la oferta pública de adquisición de BBVA por Sabadell fracasó este jueves, ya que sólo alcanzó 25.47 por ciento de los derechos de voto.
La rentabilidad exigida al bono estadunidense de 10 años logró bajar de momento de la barrera de 4 por ciento, a 3.976 por ciento.