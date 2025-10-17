Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 22

El volumen físico de la producción de la industria manufacturera en México mantuvo su debilidad en agosto de 2025, al hilar dos lecturas anuales y mensuales con caídas, y la capacidad de planta instalada fue la menor en cuatro años, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La caída de la manufactura estuvo acompañada de menos personal y horas trabajadas, pero con mejores remuneraciones medias reales con cifras desestacionalizadas para hacer más comparables los periodos.

La Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera reveló que en agosto hubo contracción en el volumen de producción de 0.3 por ciento mensual frente a la caída mensual de julio (2.6 por ciento).

La producción de la industria manufacturera, con cifras desestacionalizadas, mostró una moderada caída en el octavo mes del año (0.5 por ciento), que ocasionó un descenso anual de 2.7 por ciento respecto de agosto de 2024, tras el retroceso anual previo de 2.3 por ciento.

Las horas que trabajó el personal ocupado total bajaron 0.6 por ciento respecto a julio pasado. Según la categoría, las horas que trabajó el personal no dependiente de la razón social disminuyeron 0.8 por ciento y las correspondientes al personal dependiente, 0.4 por ciento.