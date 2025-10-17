Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 21

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el acuerdo entre el gobierno federal y las refresqueras “para mantener buena parte del IEPS (impuesto especial sobre productos y servicios)” y bajar el contenido de azúcar en las bebidas se tomó el miércoles por la noche, porque “finalmente lo que nos interesa es la salud”.

“Es un primer acuerdo y se va seguir trabajando”, pero nuestro interés primordial “es que disminuyan los riesgos o los precursores de la diabetes, la hipertensión, la obesidad”, padecimientos que han incrementado el uso de hospitales de especialidades.

Dijo que “la mala alimentación o la alimentación vinculada con los alimentos procesados ha llevado al país a una situación muy grave en niños, adultos y adultos mayores”.

Ante la “cantidad de personas que tiene que hacer hemodiálisis” por diabetes e hipertensión vinculada a la mala alimentación “es algo que tenemos que atender.