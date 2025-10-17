Viernes 17 de octubre de 2025, p. 21
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el acuerdo entre el gobierno federal y las refresqueras “para mantener buena parte del IEPS (impuesto especial sobre productos y servicios)” y bajar el contenido de azúcar en las bebidas se tomó el miércoles por la noche, porque “finalmente lo que nos interesa es la salud”.
“Es un primer acuerdo y se va seguir trabajando”, pero nuestro interés primordial “es que disminuyan los riesgos o los precursores de la diabetes, la hipertensión, la obesidad”, padecimientos que han incrementado el uso de hospitales de especialidades.
Dijo que “la mala alimentación o la alimentación vinculada con los alimentos procesados ha llevado al país a una situación muy grave en niños, adultos y adultos mayores”.
Ante la “cantidad de personas que tiene que hacer hemodiálisis” por diabetes e hipertensión vinculada a la mala alimentación “es algo que tenemos que atender.
“Obviamente, (en) el gobierno no podemos pensar que en 30 años, en 20 años…”
No hay prohibición
Manifestó que “no quiere decir que se prohíban ni mucho menos” los alimentos procesados, pero “tiene que haber una buena alimentación, porque no es un asunto de recurso económico, quien produce refrescos tiene que asumir que tiene que haber una disminución de las azúcares”.
Entonces, “se mantiene una buena parte del IEPS que se había planteado, pero hay un reconocimiento a los refresqueros de que es indispensable bajar el contenido de azúcar en las bebidas azucaradas”.