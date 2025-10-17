Viernes 17 de octubre de 2025, p. 21
Petróleos Mexicanos (Pemex) trabaja para liquidar los pagos pendientes a sus proveedores, afirmó Víctor Rodríguez Padilla, director general de la empresa pública.
Al participar en el 57 Foro Nacional de la Industria Química, el funcionario comentó que después de que en el sexenio pasado se hicieron grandes inversiones en la parte de refinación, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca rehabilitar los complejos petroquímicos, por lo que se tiene un programa intensivo para lograr esa meta.
“Lo que estamos planteando es que lo hagamos con el sector privado. De hecho, ante las restricciones presupuestales que tenemos, hay todavía una deuda con proveedores que estamos solventando, estamos trabajando todos los días para hacer los pagos y en ese sentido las necesidades de inversión son muy grandes y solamente podemos desarrollarlas con el sector privado.”
Datos de la petrolera estatal muestran que hasta el segundo trimestre del año la deuda con los proveedores ascendía a 22 mil millones de dólares, mientras la deuda financiera se ubica en 98.8 mil millones de dólares.
“Estoy aquí en este foro para invitarlos a ser partícipes de nuestros proyectos y que propongan más. Nosotros planeamos en función de los activos que tenemos, de las refinerías, de las plantas petroquímicas, de lo que podemos hacer, de lo que podemos mejorar, pero hay todo un abanico de posibilidades que podemos hacer con el sector privado”, agregó.
El director de Pemex indicó que algunos proyectos son desarrollados por la empresa pública, pues son modestos, pero los grandes proyectos son con inversionistas nacionales.
“Nosotros estamos abiertos, el marco jurídico no nos pone restricciones en cuanto a nacionalidad, seguimos todavía en el T-MEC, de tal manera que es una industria que está totalmente abierta a la participación pública y privada”, aseguró.
“Los invito a que vean nuestros proyectos, que nos presenten los suyos, que trabajemos juntos, porque el futuro del país es una alianza entre Pemex y el sector privado para sacar la petroquímica adelante y en eso estamos.”