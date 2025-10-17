▲ El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, y el presidente de la Asociación Nacional de la Industria Química, José Carlos Pons. Foto Pemex

Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 21

Petróleos Mexicanos (Pemex) trabaja para liquidar los pagos pendientes a sus proveedores, afirmó Víctor Rodríguez Padilla, director general de la empresa pública.

Al participar en el 57 Foro Nacional de la Industria Química, el funcionario comentó que después de que en el sexenio pasado se hicieron grandes inversiones en la parte de refinación, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca rehabilitar los complejos petroquímicos, por lo que se tiene un programa intensivo para lograr esa meta.

“Lo que estamos planteando es que lo hagamos con el sector privado. De hecho, ante las restricciones presupuestales que tenemos, hay todavía una deuda con proveedores que estamos solventando, estamos trabajando todos los días para hacer los pagos y en ese sentido las necesidades de inversión son muy grandes y solamente podemos desarrollarlas con el sector privado.”

Datos de la petrolera estatal muestran que hasta el segundo trimestre del año la deuda con los proveedores ascendía a 22 mil millones de dólares, mientras la deuda financiera se ubica en 98.8 mil millones de dólares.