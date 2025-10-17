Enrique Méndez, Néstor Jiménez y Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 20

La negociación entre Morena y la industria de refrescos provocó un intercambio de acusaciones sobre la presión que ejercieron los cabilderos en la Cámara de Diputados y los acercamientos del partido mayoritario con los empresarios.

El acuerdo para dejar en 1.5 pesos por litro el IEPS a bebidas de edulcorantes y no en 3.08, es “un gesto político y legislativo e implica que queremos recomponer nuestra relación con el sector económico del país… la 4T se ha alejado de los grupos económicos del país, medios de comunicación y de asociaciones religiosas”, dijo el coordinador de la mayoría, Ricardo Monreal Ávila en la tribuna.

Durante la discusión de la Ley del IEPS para 2025, la diputada Beatriz Andrea Navarro (Morena) sostuvo que la crítica de la oposición al aumento de la tasa a bebidas azucaradas y la aplicación del gravamen a los refrescos “light” o “zero”, se debía a su “defensa a la Coca-Cola, los refrescos negros, a ese petróleo que nos hacen que nos tomemos” y al pasado de panistas que han sido directivos de la trasnacional, como el ex presidente Vicente Fox.