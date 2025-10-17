Dora Villanueva, Enrique Méndez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 20

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, por 351 votos a favor, 129 en contra y una abstención, las reformas y adiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) con las que se aumentan las cuotas a refrescos y tabaco, y se incorporan al gravamen los sueros, las bebidas saborizadas con edulcorantes, los videojuegos y las apuestas en línea.

Las particularidades de la iniciativa quedaron para una discusión con alrededor de 200 reservas que se prolongó hasta esta madrugada, con miras a una sola modificación respecto al dictamen planteado al pleno: un impuesto de 1.5 pesos por litro y no de 3.08 pesos, como estaba avalado en el dictamen, a las bebidas saborizadas con edulcorantes, en presentaciones como “light” o “zero”. También se barajó la posibilidad de ajustar la redacción en lo que hace a videojuegos, pero hasta el cierre de esta edición no se había concretado.

El atenuante –de llevar de cero a 1.5 pesos la cuota a bebidas con edulcorantes, y no de cero a 3.08 pesos, como se estipulaba en la propuesta del Ejecutivo y en el dictamen avalado esta semana en comisiones– marcó una pequeña victoria para la industria refresquera, que tuvo como embajador en el Congreso a la mayor compañía de refrescos en el mundo, Coca-Cola, que disfrutade en México su segundo mercado más importante, sólo detrás de Estados Unidos.

Un par de horas antes de que el pleno iniciara la discusión del dictamen sobre la Ley del IEPS–aprobado el martes en la Comisión de Hacienda y Crédito Público– el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presidió una conferencia con directivos de Coca-Cola, sus embotelladoras asociadas, y funcionarios del Ejecutivo federal para dar a conocer un “acuerdo” de último minuto.

Si bien las modificaciones a la Ley del IEPS también incrementan las cuotas a los cigarros y amplían su base hacia productos y servicios que hasta ahora no pagaban el gravamen –como los videojuegos, las bebidas con edulcorantes, los sueros y los servicios de apuesta en línea–, la industria refresquera, liderada por Coca-Cola, tuvo abiertas las puertas del Congreso para presentar su acuerdo con el gobierno federal.

El debate que arrancó luego de mediodía fue un péndulo entre lo que el oficialismo llamó “política de salud” y la oposición que la calificó de “política meramente recaudatoria”, pues “las finanzas públicas están quebradas”, acusó. Además de que se enfatizó la falta de un renglón o fondo para garantizar la trazabilidad de los recursos y que éstos realmente fueran al sistema de salud.

En esa ida y vuelta, el panista Paulo Gonzalo Martínez López subió a tribuna con una botella de Coca Cola para subrayar que con el incremento de impuesto pasaría de costar 44 a 53 pesos, lo que supondría un “golpe directo” para los bolsillos de las familias.

Hubo acusaciones de que los legisladores habían sido doblegados por los cabilderos.

“No había ningún cabildero, en honor a la verdad”, respondió más tarde el coordinador de Morena. Por el lado de los industriales se encontraban Roberto Campa Cifrián, de FEMSA; Catherine Reuben de Coca-Cola FEMSA; Guillermo Garza Martínez, de Arca Continental; Carlos Flores Gómez, de GEPP; Patricio Caso Prado, de Coca-Cola México; y Andrés Massieu, de la Asociación Mexicana de Bebidas, detalló.