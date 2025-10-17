Ap y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. a39

Seattle. El lanzador Max Scherzer retrocedió en el tiempo con un pitcheo tan prodigioso como los de antaño para que los Azulejos de Toronto, con el mexicano Alejandro Kirk, arrollaran anoche 8-2 a los Marineros de Seattle para empatar 2-2 la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Scherzer, de 41 años, sólo permitió dos carreras en cinco entradas y media. El dominicano Vladimir Guerrero Jr conectó su quinto jonrón y llegó a 11 carreras impulsadas en la postemporada. El venezolano Andrés Giménez también conectó un bambinazo e impulsó cuatro carreras. Los Azulejos han superado a los Marineros por 21-6 en Seattle de manera combinada, tras perder los dos primeros juegos en casa.