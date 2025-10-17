Ap

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. a39

Cincinnati. En un emocionante duelo entre mariscales de campo de 40 años, el experimentado Joe Flacco pasó para 342 yardas y tres anotaciones, Evan McPherson convirtió un gol de campo de 36 yardas con siete segundos restantes, y los Bengalíes de Cincinnati rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas anoche, al superar por 33-31 a los Acereros de Pittsburgh.

Adquirido de los Cafés de Cleveland el 7 de octubre, Flacco, de 40 años de edad, completó 31 de 47 pases en su segundo duelo como titular con Cincinnati, y superó a su homólogo de 41 años Aaron Rodgers. Fue apenas el tercer duelo de temporada regular entre mariscales de campo titulares de 40 años.

Asimismo, fue la remontada número 23 en el último cuarto durante la carrera de 18 años de Flacco. “Esta es una victoria enorme. La necesitábamos”, afirmó el entrenador de los Bengalíes, Zac Taylor.

Rodgers completó 22 de 32 pases para 244 yardas con cuatro anotaciones y dos intercepciones. Le dio a Pittsburgh (4-2) una ventaja de 31-30 con dos minutos restantes, con una anotación de 68 yardas de Pat Freiermuth. En segunda y 20, Rodgers se desplazó a la izquierda y encontró a Freiermuth desmarcado en el campo. El ala cerrada de quinto año atrapó el balón en la yarda 36 de los Bengalíes. después de separarse del profundo Geno Stone y realizó su segunda anotación.