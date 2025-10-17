Viernes 17 de octubre de 2025, p. a12
El clavadista mexicano Osmar Olvera, campeón mundial en trampolín tres metros, fue nominado al Atleta del Año por la World Aquatics, tras conquistar cuatro preseas en la justa del orbe que se disputó este 2025 en Singapur, entre las que destaca el metal dorado que le arrebató a los chinos en esta prueba.
Entre los elegidos por el ente rector de deportes acuáticos se encuentran el australiano Cassiel Rousseau (monarca en plataforma 10 metros), los chinos Yun Cao y Zongyuan Wang ( dobles medallistas del orbe), así como el ucranio Oleksii Sereda (subcampeón mundial en plataforma 10 metros).
Gran palmarés
Olvera es uno de los atletas tricolores más destacados del momento, obtuvo doble medalla olímpica en París 2024 (plata y bronce), y en toda su carrera ha conquistado ocho preseas en campeonatos mundiales, palmarés que lo llevó a ganar el Premio Nacional del Deporte 2024 en la categoría no profesional.
Debido a sus destacadas actuaciones este año, tanto en Copas del Mundo como en la justa del orbe, el capitalino es de nuevo un serio candidato a repetir el galardón, tras ser propuesto por la Asociación de Medallistas Olímpicos.