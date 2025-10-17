De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. a12

El clavadista mexicano Osmar Olvera, campeón mundial en trampolín tres metros, fue nominado al Atleta del Año por la World Aquatics, tras conquistar cuatro preseas en la justa del orbe que se disputó este 2025 en Singapur, entre las que destaca el metal dorado que le arrebató a los chinos en esta prueba.

Entre los elegidos por el ente rector de deportes acuáticos se encuentran el australiano Cassiel Rousseau (monarca en plataforma 10 metros), los chinos Yun Cao y Zongyuan Wang ( dobles medallistas del orbe), así como el ucranio Oleksii Sereda (subcampeón mundial en plataforma 10 metros).