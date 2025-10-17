Viernes 17 de octubre de 2025, p. a12
Riad. Novak Djokovic, de 38 años de edad y ganador de 24 Grand Slams, aseguró ayer que aún no tiene planes de retirarse del tenis profesional, y citó a deportistas emblemáticos como el basquetbolista LeBron James (40 años), el ex mariscal de campo Tom Brady (48) y el futbolista Cristiano Ronaldo (40) como su inspiración para seguir jugando.
Su victoria más reciente en un Grand Slam se produjo en 2023, pero el serbio no muestra signos de caída en su rendimiento, ya que ha alcanzado las semifinales de los cuatro majors este año y actualmente ocupa el quinto puesto en la clasificación mundial.
“La longevidad es una de mis mayores motivaciones. Realmente quiero ver hasta dónde puedo llegar”, dijo Djokovic en el Joy Forum de Riad, en Arabia Saudita.
“Si ves a través de todos los deportes globales, LeBron James, él todavía está fuerte y tiene 40 años. Cristiano Ronaldo sigue activo y Tom Brady jugó hasta pasados los 40 años”, destacó.
“Es increíble. A mí también me inspiran. Así que quiero seguir adelante y esa es una de las motivaciones que tengo”, agregó.
Precisamente sus deseos de seguir en el tenis profesional lo llevaron a la semifinal del Six Kings Slam, torneo de exhibición que se lleva a cabo en Arabia Saudita, donde cayó por 6-4 y 6-2 ante el italiano Jannik Sinner.
El número dos del mundo se medirá este sábado en la final al español Carlos Alcaraz, quien a su vez derrotó al estadunidense Taylor Fritz por 6-4 y 6-2.
El murciano, número uno del mundo, no dio opción a un Fritz que había eliminado a Alexander Zverev el pasado miércoles. Sinner, por su parte, tampoco tuvo problemas para deshacerse de Djokovic, quien venía entre algodones tras su sufrido camino hasta las semifinales en el torneo de Shanghái.
El italiano tratará de defender el título, mientras Alcaraz intentará vengarse de la derrota del año pasado, en la segunda edición del millonario y polémico torneo saudí que reúne a seis de los mejores tenistas del mundo y que no cuenta con el aval de la ATP, por lo que ha generado diversas críticas.