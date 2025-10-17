Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. a12

Riad. Novak Djokovic, de 38 años de edad y ganador de 24 Grand Slams, aseguró ayer que aún no tiene planes de retirarse del tenis profesional, y citó a deportistas emblemáticos como el basquetbolista LeBron James (40 años), el ex mariscal de campo Tom Brady (48) y el futbolista Cristiano Ronaldo (40) como su inspiración para seguir jugando.

Su victoria más reciente en un Grand Slam se produjo en 2023, pero el serbio no muestra signos de caída en su rendimiento, ya que ha alcanzado las semifinales de los cuatro majors este año y actualmente ocupa el quinto puesto en la clasificación mundial.

“La longevidad es una de mis mayores motivaciones. Realmente quiero ver hasta dónde puedo llegar”, dijo Djokovic en el Joy Forum de Riad, en Arabia Saudita.

“Si ves a través de todos los deportes globales, LeBron James, él todavía está fuerte y tiene 40 años. Cristiano Ronaldo sigue activo y Tom Brady jugó hasta pasados los 40 años”, destacó.

“Es increíble. A mí también me inspiran. Así que quiero seguir adelante y esa es una de las motivaciones que tengo”, agregó.