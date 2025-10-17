Ap

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. a12

Katmandú. Kanchha Sherpa, único sobreviviente del equipo de expedición que conquistó por primera vez el monte Everest, murió ayer a los 92 años, informó la Asociación de Montañismo de Nepal.

“Falleció pacíficamente en su residencia”, dijo Phur Gelje Sherpa a The Associated Press y explicó que llevaba un tiempo enfermo. “Con él, un capítulo de la historia del montañismo ha desaparecido”.

Sherpa fue uno de los 35 integrantes del equipo que llevó al neozelandés Edmund Hillary y a su sherpa Tenzing Norgay a la cima del pico de 8 mil 849 metros el 29 de mayo de 1953. Guía de montaña durante la mayor parte de su vida, fue uno de los tres sherpas que alcanzaron el último campamento antes de la cum-bre con Hillary y Tenzing.

Pero nunca escaló hasta la cima del Everest él mismo, ya que su esposa lo consideraba demasiado arriesgado, dijo en una entrevista en marzo de 2024 y prohibió a sus hijos convertirse en montañistas.

Muy querido y ampliamente respetado en la comunidad de escaladores, Kanchha “estaba lleno de energía, e incluso después de retirarse y en su vejez, realizaba caminatas a monasterios por toda la región del Everest para ceremonias religiosas”, indicó Ang Tshering Sherpa de la Asociación de Montañismo de Nepal.