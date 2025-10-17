▲ Will Smith, de los Dodgers, es puesto en out en segunda base por el campocorto de los Cerveceros, Andruw Monasterio, ayer el duelo disputado en Los Ángeles. Foto Ap

Los Ángeles. Tommy Edman conectó un sencillo que rompió el empate ante el novato Jacob Misiorowski y sus potentes lanzamientos en una sexta entrada de dos carreras, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron ayer 3-1 a los Cerveceros de Milwaukee para tomar una ventaja de 3-0 en su Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

De esta manera, la novena angelina se quedó a una victoria de convertirse en el primer campeón defensor en llegar a la Serie Mundial desde los Filis de Filadelfia de 2009. Ningún equipo ha ganado títulos consecutivos desde que los Yanquis de Nueva York de 1998-2000 ganaron tres seguidos.

El cuarto juego de la serie será este viernes. Sólo uno de los 41 equipos de las Grandes Ligas de Beisbol ha superado un déficit de 3-0 en la postemporada, los Medias Rojas de Boston de 2004 contra los Yanquis, hazaña iniciada por el actual mánager de los Dodgers, Dave Roberts.

El astro japonés Shohei Ohtani conectó un triple ante Andy Ashby para comenzar la parte baja del primero y anotó con un doble de Mookie Betts para adelantar a los Dodgers, pero Jake Bauers empató el marcador con un sencillo productor en la segunda.

Esa fue la única carrera permitida por Tyler Glasnow, quien se ha combinado con Ohtani, Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto para dar a los abridores de Los Dodgers una efectividad de 1.54 durante una racha de 8-1 en postemporada.

Misiorowski remplazó a Ashby con dos corredores a bordo y un out en el primero, y ponchó a Edman y al dominicano Teoscar Hernández. El derecho de 23 años superó 100 millas por hora (mph) con 17 lanzamientos y ponchó a nueve, récord para un novato de los Cerveceros en postemporada, pero la velocidad de su recta bajó ligeramente a 98-99 mph en el sexto.