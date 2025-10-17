Se acercan al Clásico de otoño
Viernes 17 de octubre de 2025, p. a12
Los Ángeles. Tommy Edman conectó un sencillo que rompió el empate ante el novato Jacob Misiorowski y sus potentes lanzamientos en una sexta entrada de dos carreras, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron ayer 3-1 a los Cerveceros de Milwaukee para tomar una ventaja de 3-0 en su Serie de Campeonato de la Liga Nacional.
De esta manera, la novena angelina se quedó a una victoria de convertirse en el primer campeón defensor en llegar a la Serie Mundial desde los Filis de Filadelfia de 2009. Ningún equipo ha ganado títulos consecutivos desde que los Yanquis de Nueva York de 1998-2000 ganaron tres seguidos.
El cuarto juego de la serie será este viernes. Sólo uno de los 41 equipos de las Grandes Ligas de Beisbol ha superado un déficit de 3-0 en la postemporada, los Medias Rojas de Boston de 2004 contra los Yanquis, hazaña iniciada por el actual mánager de los Dodgers, Dave Roberts.
El astro japonés Shohei Ohtani conectó un triple ante Andy Ashby para comenzar la parte baja del primero y anotó con un doble de Mookie Betts para adelantar a los Dodgers, pero Jake Bauers empató el marcador con un sencillo productor en la segunda.
Esa fue la única carrera permitida por Tyler Glasnow, quien se ha combinado con Ohtani, Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto para dar a los abridores de Los Dodgers una efectividad de 1.54 durante una racha de 8-1 en postemporada.
Misiorowski remplazó a Ashby con dos corredores a bordo y un out en el primero, y ponchó a Edman y al dominicano Teoscar Hernández. El derecho de 23 años superó 100 millas por hora (mph) con 17 lanzamientos y ponchó a nueve, récord para un novato de los Cerveceros en postemporada, pero la velocidad de su recta bajó ligeramente a 98-99 mph en el sexto.
Will Smith conectó un sencillo con un out y Freddie Freeman recibió base por bolas después de quedar detrás en la cuenta 1-2. Edman, quien se había ponchado dos veces ante Misiorowski, conectó una línea sobre un slider bajo hacia el jardín central, y Smith anotó para una ventaja de 2-1.
El dominicano Abner Uribe relevó y ponchó a Hernández, y en un intento de sorprender a Freeman permitió que anotara tras un mal lanzamiento; dándole a los Cerveceros su segundo juego consecutivo con un error de su cerrador.
Glasnow permitió tres hits y tres bases por bolas en cinco entrdas dos tercios, mientras ponchaba a ocho, saliendo ante una ovación de pie de la multitud de 51 mil 251 personas.
Alex Vesia relevó a Glasnow y consiguió dos outs para su segunda victoria en los playoffs.
Roki Sasaki lanzó una novena entrada perfecta para su tercer salvamento de la postemporada, completando un juego de cuatro hits. Los relevistas permitieron un hit en tres entradas un tercio.
Milwaukee, que barrió a los Dodgers 6-0 durante la temporada regular, ha perdido sus últimos 10 juegos de postemporada como visitante desde 2018. Los Cerveceros tienen tres carreras y nueve hits en la serie, y desde el juego final de la Serie Divisional, los Dodgers son el primer equipo en permitir un máximo de una carrera y cuatro hits o menos en cuatro juegos consecutivos de postemporada.