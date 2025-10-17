Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. a11

Nueva York. Funcionarios de alto rango de la organización del Mundial 2026 descartaron la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, traslade los partidos de las ciudades que no considere “seguras”.

El republicano dijo el mes pasado que consideraría mover los partidos de San Francisco y Seattle, controladas por los demócratas, si no cooperaban con sus iniciativas en materia migratoria y contra la delincuencia.

Volvió a plantear esa posibilidad esta semana, apuntando a Boston y a su alcaldesa Michelle Wu, sugiriendo que podría apelar directamente al jefe de la FIFA, Gianni Infantino.

Sin embargo, John Kristick, quien dirigió la exitosa candidatura de Canadá, México y Estados Unidos para albergar conjuntamente el torneo, subrayó que la planificación lleva en marcha casi una década y sigue sin ver-se afectada por la retórica política.

“Por lo que estoy viendo, no ha habido ninguna distracción en términos de preparación”, dijo a Reuters Kristick, codirector de espectáculos mundiales de Playfly Sports Consulting. “Ya se están comercializando las entradas. Los paquetes de hospitalidad se venden desde hace casi un año”.

Estados Unidos cuenta con 11 de las 16 sedes de la mayor edición de la historia del torneo, con 48 equipos y 104 partidos en el torneo ampliado.