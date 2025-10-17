▲ Pese a los altos costos de las entradas, la afición tricolor se coloca como una de las más numerosas entre las que pondrán ambiente al torneo. Foto Afp

De la redacción

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. a11

Más de un millón de boletos para el Mundial 2026 han sido vendidos, informó la FIFA, los cuales fueron adquiridos por seguidores de más de 212 países en los primeros 15 días desde que comenzó la preventa para tarjetahabientes Visa luego de un sorteo que realizó el organismo para elegir al azar un selecto grupo de aficionados que tendrá acceso para comprar entradas.

“Hoy celebramos la venta de más de un millón de boletos para el Mundial tras el sorteo de preventa. La respuesta del público ha sido increíble, y es una magnífica señal de que la Copa más grande e inclusiva de la historia ya ha empeza-do a cautivar a los aficionados de todo el mundo”, indicó la FIFA en un comunicado.

Los residentes de los tres países anfitriones –Estados Unidos, Canadá y México, en ese orden– han ocupado las primeras posiciones de la lista y han adquirido más boletos que nadie. Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia, por orden de demanda, completan los 10 primeros puestos de naciones en cuanto a venta de entradas.

Apuntó que los titulares de boletos que cumplan los requisitos ya tienen a su disposición una plataforma de intercambio oficial en FIFA.com/tickets, en la que podrán realizar una especie de reventa protegida.

Los aficionados residentes de México sólo podrán intercambiar boletos debido a que la reventa estaría restringida de manera legal.

“El propósito de esta iniciativa es proteger a los aficionados de reventas no válidas o no autorizadas, y está disponible para aficionados sujetos a normativas federales y locales; los residentes en México tendrán acceso a la plataforma de intercambio de entradas de la FIFA.”