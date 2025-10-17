México es el tercer país que más compra
Viernes 17 de octubre de 2025, p. a11
Más de un millón de boletos para el Mundial 2026 han sido vendidos, informó la FIFA, los cuales fueron adquiridos por seguidores de más de 212 países en los primeros 15 días desde que comenzó la preventa para tarjetahabientes Visa luego de un sorteo que realizó el organismo para elegir al azar un selecto grupo de aficionados que tendrá acceso para comprar entradas.
“Hoy celebramos la venta de más de un millón de boletos para el Mundial tras el sorteo de preventa. La respuesta del público ha sido increíble, y es una magnífica señal de que la Copa más grande e inclusiva de la historia ya ha empeza-do a cautivar a los aficionados de todo el mundo”, indicó la FIFA en un comunicado.
Los residentes de los tres países anfitriones –Estados Unidos, Canadá y México, en ese orden– han ocupado las primeras posiciones de la lista y han adquirido más boletos que nadie. Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia, por orden de demanda, completan los 10 primeros puestos de naciones en cuanto a venta de entradas.
Apuntó que los titulares de boletos que cumplan los requisitos ya tienen a su disposición una plataforma de intercambio oficial en FIFA.com/tickets, en la que podrán realizar una especie de reventa protegida.
Los aficionados residentes de México sólo podrán intercambiar boletos debido a que la reventa estaría restringida de manera legal.
“El propósito de esta iniciativa es proteger a los aficionados de reventas no válidas o no autorizadas, y está disponible para aficionados sujetos a normativas federales y locales; los residentes en México tendrán acceso a la plataforma de intercambio de entradas de la FIFA.”
Los fanáticos que no fueron seleccionados en el sorteo de la preventa tendrán una nueva oportunidad para comprar boletos en una segunda fase de venta que estará abierta para el público en general –sin el requisito de estar afiliado a un banco específico–, por lo que deberán registrarse desde el lunes 27 de octubre hasta el 1º de noviembre en la plataforma de FIFA.
Los costos de los boletos van desde 60 dólares (mil 123 pesos) para partidos de la fase de grupos hasta 6 mil 730 dólares (125 mil 984 pesos) para los asientos más exclusivos en la final del torneo. Sin embargo, la FIFA aplicará una tarifa dinámica, por lo que el monto puede variar de acuerdo con la demanda.
El portal The Athletic indicó que los tickets de costo económico son muy escasos, además de que están limitados para duelos de la fase de grupos y los asientos asignados están en la parte alta de los estadios.
Desde que comenzó el 29 de septiembre la venta de entradas, la reventa también ofertó tickets con precios que superaban 300 mil pesos para un asiento en el partido inaugural del 11 de junio en el estadio Azteca.
Las autoridades mexicanas advirtieron a los aficionados para que tomaran precauciones ante posibles estafas en la venta de boletos y paquetes para la Copa del Mundo.
Hasta ahora 28 países ya han conseguido su clasificación para el Mundial 2026, el primero que tendrá a 48 participantes y rom-pe con el formato anterior de 32 invitados. Los cruces de los partidos de la fase de grupos se conocerán en diciembre, cuando se realice el sorteo del certamen.