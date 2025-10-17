Erendira Palma Hernández

FIFA ha sancionado en la historia a por lo menos 16 países, algunos de ellos por violar su código de defensa de los derechos humanos, como Rusia y Sudáfrica. Sin embargo, esa política en la que aboga por la paz y el respeto pareciera contradecirse frente al genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino en la franja de Gaza, debido a que el organismo dirigido por Gianni Infantino ha guardado silencio pese a las protestas de activistas y organizaciones internacionales.

“La FIFA pasará a la historia como un organismo privado que no ha sido transparente y ahora fue cómplice por no sancionar a Israel. En el tema moral quedarán mucho a deber”, apuntó Alberto Ugarte, maestro en relaciones internacionales y profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

“Le hubiera dado legitimidad a la FIFA el entender la situación en Gaza como lo que es, una violación de derechos humanos brutal. Asimismo, serviría para borrar todos esos episodios de nepotismo y tráfico de intereses para decir que hay transparencia”, destacó el especialista al recordar el llamado FIFAgate, el mayor escánda-lo de corrupción del organismo que provocó en 2015 la renuncia y detención de su entonces dirigente Joseph Blatter.

“El futbol no puede resolver problemas geopolíticos”, respondió hace unos días Infantino ante las presiones para sancionar a Israel por los ataques en territorio palestino. Aunque la frase pareciera neutral, también marcaba una postura de no intervención; una decisión contrastante con otros episodios históricos recientes, como cuando castigó en 2022 a Rusia por el conflicto con Ucrania.

La FIFA presume entre sus máximas la defensa de los derechos humanos, incluso el artículo 4 de sus estatutos prohíbe claramente la discriminación por cualquier motivo. “Este punto convierte al organismo en un agente pasivo y activo al mismo tiempo en el escenario internacional, pues tiene la facultad para sancionar a las federaciones”, señaló Ugarte.

Respaldada en ese argumento, la FIFA sancionó desde 1976 hasta 1991 a Sudáfrica por el régimen del apartheid, sistema que se basaba en la discriminación étnica. Ese capítulo histórico que hoy pa-rece lejano puede ser retomado de antecedente para analizar la postura del organismo presidido por Infantino en el caso del genocidio en Gaza.

Sudáfrica, un antecedente

“Sudáfrica fue sancionado por la FIFA por políticas raciales, el régimen del apartheid tenía mucha similitud con lo que hoy sucede con Israel y Palestina”, apuntó Ugarte.

“En aquel tiempo se argumentó que al separar poblaciones por cuestiones ideológicas, religiosas, étnicas o raciales violabas el estatuto 4 de FIFA y, por ende, Sudáfrica no podría participar en ciertos torneos deportivos; logró regresar hasta que cayó el apartheid. Ese caso es muy relevante para entender hoy cómo el máximo ente rector del futbol simplemente ha decidido muchas veces el silencio y otras incluso la complicidad”, agregó.