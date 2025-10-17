▲ Fragmentos del mural Tzompantli, inspirado en la estructura en la que los mexicas montaban un conjunto de cráneos para honrar a los dioses. Foto cortesía del CSI

Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 4

El pintor Gustavo Monroy (Ciudad de México, 1959) será el segundo artista en participar en el proyecto del Colegio de San Ildefonso (CSI)que consiste en exponer de manera temporal murales contemporáneos que dialoguen con el legado artístico del recinto. El primero fue el pintor y escultor Alberto Castro Leñero, cuyo mural Desplazamiento se exhibió del 29 de marzo al 28 de septiembre pasado. Ahora, itinerará al Museo Vivo del Mural.

Tzompantli se llama el mural que Monroy exhibirá a partir del mañana y hasta el 19 de abril de 2026, en el corredor del primer piso del CSI, al lado del fresco La ley y la justicia (1923-1924), de José Clemente Orozco. Inspirado en la estructura en la que los mexicas montaban un conjunto de cráneos con el fin de honrar a los dioses, construye un discurso en torno a las víctimas anónimas de los conflictos sociales actuales.

La obra nació al principio de la pandemia, en el encierro, “al hacer una serie de dibujos que denominé Dibujos pandémicos”, cuenta Monroy. El descubrimiento durante la crisis sanitaria de otra sección del Huey Tzompantli o Gran Tzompantli de México-Tenochtitlan, encontrado en 2015, en el Templo Mayor, hizo que el artista empezara el Tzompantli Covid, “porque en la pandemia estábamos en un estado de luto permanente, no sólo en México, sino en todo el mundo”.

Ese primer tzompantli de Monroy midió 7 metros de largo y se exhibió en el Centro Cultural Clavijero, en Morelia. Sin embargo, cuando Eduardo Vázquez Martín, responsable del CSI, “me invitó a participar en el presente proyecto decidí actualizarlo. Ya no es el Tzompantli Covid, sino que se convirtió en una pieza que abraza a los desaparecidos, (las víctimas de) los feminicidios, los muertos y la violencia general. Además, lo integro un poco al concepto (manejado en el Templo Mayor) y a figuras prehispánicas, como la serpiente, que es símbolo de fertilidad; lo trabajo como capas arqueológicas que van desde el Tzompantli original hasta nuestra época”.