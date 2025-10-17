e levanto y miro ¡sangre a la derecha! ¡a la izquierda, sangre! Mañana dejo la casa, y al pueblo. ¡Salud! ¿Adónde vas, dime? Voy al quinto regimiento Soy del quinto regimiento…” Y ya entrado en gastos, cantaba Rafael Alberti por alegrías: el famoso “Galope” de musicalidad flamenca en las que vibraba Andalucía: “Las tierras, las tierras, Las tierras de España, desiertas llanuras. Galopa a caballo cuatralbo jinete del pueblo al Sol y la Luna. Galopa, galopa hasta enterrarlos en la mar. A corazón suenan resuenan, resuenan. Galopa jinete del pueblo caballo cuatralbo, caballo de espuma. Galopa, galopa…” Sangre a la derecha y a la izquierda sangre. Ritmo, taconeo con redoble de palmas en un constante estribillo Las tierras, las tierras Suenan, suenan, suenan Galopa, galopa, galopa Caballo cuatralbo Galopa, galopa que la tierra es tuya.”

Instante de ritmo erótico de las estrofas que convergen semánticamente son expresión imaginativa del sonido del galope, in crescendo, como en las grandes faenas de los toreros flamencos Morante de la Puebla... los Gallos, Rafael de Paula, Curro Romero al golpe de las palabras y los bailes de la Niña de los Peines... galopa, galopa: suena, suena, resuena: anda, venga, niña! Galopa, galopa, suenan las palmas.

Rafael Alberti canta por alegrías, al revés de García Lorca, que canta por seguidillas. Dos cuerdas distintas, dos concepciones de la Andalucía y del venero del baile flamenco.

Federico García Lorca es canto tremendista andalucista: introvertido, estético, mágica del duende torero; los demonios, Alberti tiene un canto movedizo, luminoso, de garra, de ansias infinitas de vivir para hacer poesía ligera en las madrugadas soleadas de su Cádiz, y Morante de la Puebla enloqueció a los aficionados de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid el domingo pasado... mezcla sevillana de García Lorca y Alberti.

¡Galopa, galopa, galopa!