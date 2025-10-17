▲ Imagen tomada por el escritor que forma parte de México: La mirada de Juan Rulfo. Foto cortesía de Juan Pablo Rulfo / Fundación Juan Rulfo

La novela Pedro Páramo transformó la literatura mexicana de manera radical cuando se publicó en 1955. En ese momento, pocos sabían que su autor, Juan Rulfo (1917-1986), también era fotógrafo. Una vez revelada esa faceta del escritor, no se ha dejado de exhibir su obra retratística.

El Museo Casa Nacional del Bicentenario, en Buenos Aires, se suma a la iniciativa de mostrar los mundos fotográficos del jalisciense con México: La mirada de Juan Rulfo, exposición realizada en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la embajada en Argentina y la Fundación Juan Rulfo, fue abierta ayer, con permanencia hasta el 30 de noviembre.

La muestra está integrada por alrededor de 90 imágenes, además de libros, que forman un conjunto representativo del acervo de más de 6 mil fotos que el escritor captó con su cámara. Especial interés causa la serie que será exhibida en 13 pendones de doble faz, realizada entre 1955 y 1957, imágenes en las que Rulfo plasmó la vida cotidiana de la etnia mixe, muy conocida por sus grupos de danza y sus bandas de música.

A partir de esa experiencia, el autor del libro de cuentos El llano en llamas (1953) se convirtió en un singular artista de la lente, capaz de conceder poder narrativo a sus miraas de la geografía rural, las costumbres y tradiciones provincianas y las realidades paralelas del México indígena, que contribuyó a estudiar y a difundir mediante su labor editorial. Ésta también estará representada por una selección de publicaciones que Rulfo coordinó como director editorial del Instituto Nacional Indigenista de México.