▲ El autor nacido en Santiago inaugurará hoy a las 20 horas el festival Poesía en Voz Alta, donde leerá su obra “Verás”, entre otros textos. Foto Roberto García Ortiz

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 2

En un mundo donde “se construye venganza sobre venganza” y proliferan los “odios bíblicos”, la poesía se erige como el último testimonio de lo humano, afirmó Raúl Zurita, considerado una de las voces poéticas vivas más potentes e importantes en el mundo de habla española.

El poeta chileno (Santiago, 1950) se encuentra en México para inaugurar esta noche (a las 20 horas) la edición 2025 del festival Poesía en Voz Alta en Casa del Lago. Lo hará con Lectura furiosa, concierto-lectura en que el autor interpreta su poema “Verás”, entre otros textos.

En charla con La Jornada y otros medios de comunicación, Zurita habló ayer de su trabajo, su visión de la poesía y el acto performático que ofrecerá en dicho recinto universitario, acompañado por una intervención lumínica en vivo a cargo del colectivo Delight Lab, conformado por los hermanos Andrea y Octavio Gana, sus coterráneos.

–En un mundo dominado por el ruido digital, ¿puede sobrevivir la poesía?

–La poesía sobrevive y muere entre tanto ruido, las dos cosas al mismo tiempo. Pero hay que pensar que la poesía es anterior a la verdad, la religión, la filosofía. Nació con lo humano y perecerá con lo humano. Cuando el último de los hombres contemple el último de los atardeceres, será el momento en que la poesía terminará también.

“Pero ahora los hombres no son felices, y mientras haya un solo ser que sufra, la poesía seguirá siendo el arte del futuro. Y va a atravesar lenguas, lenguajes y medios. La poesía nació, como lo humano, en compañía de la muerte, como si fuera el hijo de la muerte.

“Pienso en el primer ser que levantó sus manos temblando hacia el cielo, lo vio estrellado y se dio cuenta de que ese cielo estrellado estará y perdurará cuando él ya no esté. Es el descubrimiento más crucial que hay: el descubrimiento de la muerte.

“Entonces, frente a ese grito, frente a ese hecho absolutamente aterrador, inconmensurable, el grito hace al poema, es el primer poema. Por eso digo que nacen juntas la poesía y la muerte. Y eso pudo haber sido escrito en arameo o en cualquier otra lengua; independientemente de eso, la poesía va a sobrevivir. Pero, insisto, las razones no son felices, porque mientras un solo hombre sufra, la poesía continuará siendo el arte del futuro.”

–¿Qué puede decir esa expresión en una época en la cual resurgen figuras como Donald Trump?

–Creo que lo mismo de siempre. ¿Qué puedes decir a un ser tan lleno solamente de sí mismo, como Trump, y como tantos otros? Están llenos de sí mismos, tan empapados de sí mismos, sabiendo que hay montones de seres que a la vez los envidian, a quienes les gustaría ser como ellos. Es terrible, pero es así.

Zurita, quien en 1982 trazó poemas en el cielo de Nueva York, aseguró que hoy escribiría “los mismos versos” en el cielo estadunidense. Comentó que durante la pandemia tuvo “una idea muy terrible y muy bella” de escribir poemas en la noche, algo que finalmente no concretó.

–Usted dice que la poesía es la voz de su tiempo. ¿Estamos hoy entonces ante una poesía demencial, sangrienta?

–La poesía es el camino hacia los infiernos y la travesía por ellos. Es también la chispa de esperanza. Ese hilo de esperanza va cruzando por entre todos los muertos para decirnos que aquí estamos, que todavía vivimos. Pero el odio que van a generar estas masacres (de nuestro tiempo) será impresionante. Son odios bíblicos. Cada niño se acordará de lo que sufrió. Estamos construyendo venganza sobre venganza.