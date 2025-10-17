Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 6

En sólo seis años, la población de focas de puerto (Phoca vitulina richardii), que habita en las costas e islas de la península de Baja California, se redujo en 61.2 por ciento, confirmó un estudio del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese), las universidades Autónoma de Baja California (UABC) y la de las Américas Puebla.

“Hay una disminución evidente de 7 mil 380 a 2 mil 863 en el periodo analizado, que va de 2016 a 2022. Se trata de una caída tanto por colonia como en toda el área de distribución”, señaló María Guadalupe Ruiz Mar, estudiante del doctorado en ciencias de la vida del Cicese y parte de la iniciativa de investigación.

En entrevista con La Jornada, explicó que el descenso está asociado al aumento de la temperatura superficial del mar, que influye en la disponibilidad de alimento; y la extracción de piedra bola, que afectan negativamente su hábitat.

En México, la foca de puerto únicamente habita en Baja California y se distribuye en nueve islas y archipiélagos: Coronado, Todos Santos, San Martín, San Jerónimo, Natividad, Cedros, San Benito, San Roque y Asunción, así como en algunos sitios de la costa.

Durante el estudio se realizaron campañas aéreas – con una avioneta a 300 metros de altura– a lo largo de todos los puntos de distribución de la especie en la península.

“Recorrimos desde el archipiélago Coronado hasta la Isla Asunción, así como la línea de costa desde Bahía Todos Santos hasta Bahía Asunción”, detalló Ruiz Mar. Explicó que los sobrevuelos son la mejor manera de registrar a estos individuos, ya que se encuentran en acantilados e islas de difícil acceso”.

Para evitar cualquier sesgo en el conteo, las campañas aéreas se realizaron en temporada de muda –entre abril y junio–, cuando las focas pasan más tiempo en tierra que en el agua.

Desde la avioneta se capturaron fotografías que posteriormente fueron procesadas con el software Image Pro Plus, que permite contar a los animales tras ser identificados y marcados digitalmente en las imágenes, para generar una base de datos.

El análisis de los conteos de 2016, 2018, 2019 y 2022, por medio de modelos estadísticos, mostró una tendencia clara: la población disminuye en todas las colonias conocidas. “La caída es drástica, sí es importante”, subrayó la investigadora.

Este estudio forma parte de un megaproyecto más amplio del Centro Mexicano de Innovación en Energía del Océano, liderado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además del monitoreo de la foca de puerto, los sobrevuelos observaron al lobo marino de California y la foca elefante del norte, tres de las cuatro especies de pinnípedos que habitan en la región.

Uno de los hallazgos más relevantes es que, mientras en las campañas de muestreo de 2009 se reportaron 44 colonias a lo largo de toda la costa, entre 2016 y 2022 solamente fueron identificadas cuatro colonias.