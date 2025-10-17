Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 37

Vecinos de la colonia Oyamel, en la alcaldía La Magdalena Contreras, denunciaron que fueron despojados de sus viviendas por la construcción de una Utopía en el predio Rancho Tenango, a pesar de contar con una suspensión provisional contra la obra.

Abogados y representantes de las 15 familias afectadas dieron una conferencia de prensa en el Congreso local para exponer que el Gobierno de la Ciudad de México les ofreció un pago de 10 mil pesos, más 5 mil pesos mensuales lo que resta del año, para derribar sus viviendas y construir la Utopía.

Pero no aceptaron, por lo que los representantes legales Mario Franco y Héctor Trujillo tramitaron un amparo, por lo que el 10 de septiembre pasado el juez les otorgó una suspensión provisional; pese a ello, personal del gobierno derribó sus casas para iniciar la construcción.

Sostuvieron que no son aviadores y afirmaron contar con documentos que acreditan que el terreno es de su propiedad, por lo que informaron, junto con la diputada priísta Tania Larios, que continuarán con el proceso legal hasta que sus viviendas y bienes les sean restituidos.

“Estamos ante el juez décimo tercero en materia administrativa y tenemos audiencia constitucional el 24 de octubre; ese es el procedimiento para salvaguardar los intereses de las personas. El gobierno carece de documentos para justificar la propiedad del inmueble y hace actos de molestia a las personas que lo habitan”, dijo el abogado Héctor Trujillo.