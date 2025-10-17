Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 37

Vecinos de la zona de Coapa, en la alcaldía de Tlalpan, han observado una baja en la presión del agua potable que les llega por las tomas domiciliarias, lo cual ha impedido que los tanques de almacenamiento, principalmente los que están en las azoteas, se llenen y no padezcan escasez.

Las personas más afectadas son las que viven en casas que no cuentan con cisternas que les permitan almacenar una mayor cantidad del líquido, comentó Dinora Carrillo, vecina de la colonia Residencial Acoxpa.

La mujer de 45 años señaló que desde el pasado fin de semana empezó a notar que en la toma del patio de su casa había poca presión, lo cual le resultó extraño porque “al tener tanta lluvia, uno se imagina que los pozos están captando más agua, pero creo que no es así”.

El lunes, recordó la madre de familia, “mi hijo no se pudo bañar y así se fue a la escuela porque el tanque de agua estaba completamente vacío; hasta el momento sigue la baja de presión y ya llevamos casi una semana”.

Habitantes de la avenida Las Brujas también reportaron baja presión; sin embargo, don Antonio colocó una manguera directamente en la toma conectada con la red de distribución y por medio de una bomba hace que suba al tanque. De esa forma, dijo. “hago que suba el agua y los tanques se llenan para que no nos falte”.