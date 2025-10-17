▲ La mayoría de los casos de extorsión se realizaron de manera “presencial”, mientras otras amenazas fueron vía telefónica, cuyos hampones se presentaron como supuestos miembros de grupos criminales. Foto María Luisa Severiano

Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 37

De 30 mil y hasta 100 mil pesos son los cobros de piso o extorsiones que realizan presuntos delincuentes a los encargados o dueños de comercios establecidos en el primer cuadro de la ciudad, particularmente en el perímetro A, donde “están los comercios más importantes” como joyerías y restaurantes, señaló el coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), Carlos Cervantes Godoy.

De octubre del año pasado a la fecha, recibió al menos 46 denuncias relacionadas con “cobro de piso, o sea, se les cobra una cuota por brindar seguridad, entre comillas”, señaló en entrevista al término de su primer informe de labores, que rindió en el Centro Cultural del México Contemporáneo.

La mayoría de los casos de extorsión, de los que tuvo conocimiento la ACH, se realizaron de manera “presencial”, mientras otras amenazas fueron vía telefónica, cuyos sujetos se presentaron como supuestos miembros de las organizaciones delincuenciales de La Unión Tepito, Anti-Unión y el grupo criminal originario de Venezuela Tren de Aragua.

El perímetro B del Centro Histórico, donde se ubica la mayor parte del pequeño comercio en calles como Chimalpopoca, Manuel de la Peña y Peña y República de Costa Rica, por mencionar algunas, no estuvo a salvo de la presencia de los delincuentes, quienes exigieron entre 3 mil y 4 mil pesos.