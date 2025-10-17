Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 36

Una jueza del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenó a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) robustecer la investigación contra las empresas que participaron en el festival Axe Ceremonia, y solicitó el cambio de agente del Ministerio Público que lleva la carpeta, debido a la actuación de la actual por “sospecha de presunta corrupción“.

Lo anterior fue solicitado por la defensa de la familia de la fotoperiodista Berencie Giles, quien perdió la vida el 4 de abril pasado en dicho festival junto con Miguel Rojas, colega de profesión, en la audiencia de omisiones realizada el miércoles pasado, donde la juzgadora estimó lo solicitado por los agraviados.

Fabián Victoria, abogado de la familia de Bere, explicó que esperan que con la nueva determinación que emita la FGJ a petición de la jueza, sean imputadas las empresas Ocesa y Seguridad Privada Lobo.

Refirió que era un gran triunfo para la familia de Berenice Giles, pues habían pasado por violencia institucional y no recibían el mismo trato como víctimas por la agente del Ministerio Público Karina Granados, a quien se determinó separar del caso como representación social.