Viernes 17 de octubre de 2025, p. 36
Una jueza del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenó a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) robustecer la investigación contra las empresas que participaron en el festival Axe Ceremonia, y solicitó el cambio de agente del Ministerio Público que lleva la carpeta, debido a la actuación de la actual por “sospecha de presunta corrupción“.
Lo anterior fue solicitado por la defensa de la familia de la fotoperiodista Berencie Giles, quien perdió la vida el 4 de abril pasado en dicho festival junto con Miguel Rojas, colega de profesión, en la audiencia de omisiones realizada el miércoles pasado, donde la juzgadora estimó lo solicitado por los agraviados.
Fabián Victoria, abogado de la familia de Bere, explicó que esperan que con la nueva determinación que emita la FGJ a petición de la jueza, sean imputadas las empresas Ocesa y Seguridad Privada Lobo.
Refirió que era un gran triunfo para la familia de Berenice Giles, pues habían pasado por violencia institucional y no recibían el mismo trato como víctimas por la agente del Ministerio Público Karina Granados, a quien se determinó separar del caso como representación social.
Raúl Giles, padre de Bere, reconoció a la jueza de control por su resolución, que derivó incluso en que este jueves no se realizara la audiencia inicial en contra de tres empresas.
Difieren audiencia
En este sentido, la audiencia inicial se difirió hasta el 28 de octubre, aunque el abogado Fabián Victoria señaló que falta que se notifique al TSJ la suspensión provisional contra este acto que otorgó un juez federal.
Por su parte, la defensa del fotoperiodista Miguel Rojas señaló que este jueves se solicitó al juzgador que no se desarrollara la audiencia inicial, a fin de tener más tiempo para que se conociera la carpeta de investigación correspondiente.
Lo anterior, debido a que la carpeta consta de 17 tomos de información que no ha sido analizada por las partes involucradas en la muerte de los fotoperiodistas.