Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 36

Héctor Hernández Escartín, el joven de 18 años que por un pago de 30 mil pesos –que no recibió– participó en el asesinato del abogado David Cohen Sacal afuera de las salas penales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México, fue aprehendido por agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), quienes cumplieron con una orden de aprehensión por el delito de homicidio.

El sujeto fue dado de alta la tarde del jueves del Hospital General Rubén Leñero, donde se encontraba luego de recibir un balazo en el brazo por un policía de investigación que se encontraba en la zona cuando se cometió el crimen, y trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Héctor fue detenido cuando el litigante intentaba, aún con vida, reincorporarse del suelo auxiliado por sus escoltas.

Se espera que mañana enfrente su primera audiencia de control por el asesinato de David Cohen en la unidad judicial 12 de las salas orales de Doctor Lavista.