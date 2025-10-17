Mañana sería su primera audiencia // La fiscalía tiene en la mira a un tercer cómplice, de nombre Erik N
Viernes 17 de octubre de 2025, p. 36
Héctor Hernández Escartín, el joven de 18 años que por un pago de 30 mil pesos –que no recibió– participó en el asesinato del abogado David Cohen Sacal afuera de las salas penales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México, fue aprehendido por agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), quienes cumplieron con una orden de aprehensión por el delito de homicidio.
El sujeto fue dado de alta la tarde del jueves del Hospital General Rubén Leñero, donde se encontraba luego de recibir un balazo en el brazo por un policía de investigación que se encontraba en la zona cuando se cometió el crimen, y trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
Héctor fue detenido cuando el litigante intentaba, aún con vida, reincorporarse del suelo auxiliado por sus escoltas.
Se espera que mañana enfrente su primera audiencia de control por el asesinato de David Cohen en la unidad judicial 12 de las salas orales de Doctor Lavista.
De acuerdo con la investigación de la FGJ, Héctor y Donovan Calderón –detenido el miércoles por la policía capitalina en las inmediaciones de la autopista México-Puebla– fueron contratados por un tercer implicado, identificado hasta ahora como Erik N.
La hipótesis de las autoridades ministeriales es que el tercer implicado fue el que contactó a los jóvenes de 18 y 20 años, respectivamente, para que perpetraran la ejecución.
Los análisis de las cámaras de seguridad revelaron a las autoridades que tanto Héctor como Donovan participaron en el hecho delictivo, pues ambos portaban armas de fuego.
Se supo que Donovan, presuntamente fue el encargado de realizar la ejecución y que estaría implicado en otros crímenes.
Además, se analizan los casos que el abogado Cohen llevaba para determinar si alguno está relacionado con la agresión en su contra.