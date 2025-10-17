Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 36

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, afirmó que homicidios como el perpetrado contra el abogado David Cohen Sacal son “casos aislados” que no definen lo que sucede en la capital del país en torno a dicho delito, el cual mantiene una tendencia a la baja de 48 por ciento en comparación con 2019.

Asimismo, negó que haya un incremento de crímenes perpetrados por sicarios, y prueba de ello, insistió, es que hay casi 50 por ciento menos homicidios que en 2019, y que de enero a septiembre de esta año la disminución es de 10 por ciento respecto a 2024.

Incluso, agregó, en buena parte de los homicidios que ocurren en la ciudad de inmediato hay detenidos y se inicia el proceso de judicialización, por lo que se puede asegurar que hay resultados con reducción sostenida de delitos, específicamente el homicidio.

“Aquí rebatimos eso de que ahorita está creciendo el sicariato en esta administración. Es mentira todo eso y lo podemos demostrar con datos. Y podemos darnos cuenta que este modus operandi no es nuevo”, aseguró la titular del Ejecutivo local.

Vigilancia extrema

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, quien descartó que tras el asesinato del abogado Cohen Sacal dicho gremio esté en riesgo en particular, añadió que en la capital del país, al ser una urbe extremadamente vigilada, ha llevado a que en la ejecución de estos crímenes se utilicen cada vez más vehículos y más personas.