▲ Los cargadores obligaron a los residentes a retirar los muebles de sus viviendas, por lo que las pertenencias quedaron en el estacionamiento antes de ser devueltos. Foto Roberto García Ortiz

Mara Ximena Pérez y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 35

La madrugada de ayer, alrededor de 15 familias que habitan en República de Ecuador número 4, entre Eje Central Lázaro Cárdenas y el callejón Rayón, sufrieron un intento de desalojo ilegal perpetrado por al menos 60 sujetos.

Testimonios narraron que a las 4:50 horas, sin presentar una orden judicial y en compañía de dos supuestos actuarios, hombres armados irrumpieron en la primera planta.

Como primera acción, los intrusos destruyeron las cámaras de videovigilancia. “Parecía que venían drogados, me golpearon y apuntaron en la cabeza con un arma”, relató un vecino que sufrió la sustracción de 48 mil pesos.

“Cuatro sujetos coordinaron a todos para buscar objetos de valor, los cuales juntaron en bolsas negras y sábanas, luego las subieron a una combi”, denunció Ramón Ramírez, quien vive en el lugar desde hace dos décadas.

Tras solicitar auxilio, personal del Gabinete de Atención y Prevención contra Despojos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, arribó junto con el director general jurídico, Jesús Salazar Velázquez, para verificar la legitimidad del proceso.

Sin embargo, los “representantes legales” se negaron a entregar documentación y huyeron. “Al ver a los oficiales, se dispersaron más de la mitad”, señaló Ramírez.

Recordó que desde 2009 se mantuvo un litigio entre Luis García y su abuelo Samuel Díaz por la propiedad del predio, pero tras el fallecimiento del familiar el proceso se estancó en 2016 sin resolución definitiva.

Aunque ya daban “todo por perdido”, al comprobar la ilegalidad del asunto las víctimas reclamaron sus pertenencias a un grupo de 15 hombres que huyeron por la línea 8 del Metro.