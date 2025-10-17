Viernes 17 de octubre de 2025, p. 35
La madrugada de ayer, alrededor de 15 familias que habitan en República de Ecuador número 4, entre Eje Central Lázaro Cárdenas y el callejón Rayón, sufrieron un intento de desalojo ilegal perpetrado por al menos 60 sujetos.
Testimonios narraron que a las 4:50 horas, sin presentar una orden judicial y en compañía de dos supuestos actuarios, hombres armados irrumpieron en la primera planta.
Como primera acción, los intrusos destruyeron las cámaras de videovigilancia. “Parecía que venían drogados, me golpearon y apuntaron en la cabeza con un arma”, relató un vecino que sufrió la sustracción de 48 mil pesos.
“Cuatro sujetos coordinaron a todos para buscar objetos de valor, los cuales juntaron en bolsas negras y sábanas, luego las subieron a una combi”, denunció Ramón Ramírez, quien vive en el lugar desde hace dos décadas.
Tras solicitar auxilio, personal del Gabinete de Atención y Prevención contra Despojos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, arribó junto con el director general jurídico, Jesús Salazar Velázquez, para verificar la legitimidad del proceso.
Sin embargo, los “representantes legales” se negaron a entregar documentación y huyeron. “Al ver a los oficiales, se dispersaron más de la mitad”, señaló Ramírez.
Recordó que desde 2009 se mantuvo un litigio entre Luis García y su abuelo Samuel Díaz por la propiedad del predio, pero tras el fallecimiento del familiar el proceso se estancó en 2016 sin resolución definitiva.
Aunque ya daban “todo por perdido”, al comprobar la ilegalidad del asunto las víctimas reclamaron sus pertenencias a un grupo de 15 hombres que huyeron por la línea 8 del Metro.
Dentro del inmueble, más de una decena de cuartos quedaron con manijas rotas, camas desarmadas, muebles dañados y pertenencias dispersas. “Nos sentimos vulnerables, ya que nos amenazaron con volver y hasta cambiaron las chapas del edificio”, añadieron.
Para presentar denuncias por robo y amenazas con arma de fuego acudieron a la agencia del Ministerio Público en República de Paraguay, aunque no fueron atendidos, por lo que regresarán hoy.
En otro caso, el secretario de Vivienda del gobierno capitalino, Inti Muñoz Santini, ofreció a familias que fueron desalojadas de Mar Blanco 102, en la colonia Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo, liberar apoyos para renta en tanto se revisa la situación del predio para garantizar que no se cometa ninguna injusticia con quienes se quedaron sin techo.
Dos semanas después del desalojo, en el campamento instalado afuera del inmueble, un grupo de personas expulsadas de las 11 viviendas del predio ofrecieron una conferencia de prensa en la que se realizó una llamada telefónica con el funcionario, quien ratificó el compromiso, en el caso de Gloria Dorador Martínez, de 63 años, persona con mayor antigüedad en el predio, para buscar una vivienda a fin de que no tenga que permanecer en la vía pública y ante las reiteradas amenazas que ha recibido, y que pidieron sea dentro de la misma zona por el arraigo que tiene en la colonia.