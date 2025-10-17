Nayelli Ramírez Bautista

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 35

Con filtraciones, goteras, techos y paredes con humedad, falta de iluminación y problemas con las instalaciones eléctricas se encuentran algunos pasos peatonales subterráneos en la calzada de Tlalpan, por donde a diario transitan peatones y comerciantes expenden diversos productos.

Según locatarios, en ocasiones son utilizados por delincuentes para intentar huir durante persecuciones por policías, “ya que hemos visto cómo pasan corriendo aventando todo lo que está a su paso”.

Señalaron también que debido a las malas condiciones de las escaleras de concreto, durante la temporada de lluvias, sobre todo, se han registrado caídas de personas de la tercera edad. Y cuando se inundan, los propios comerciantes deben “arreglárselas para sacar el agua con sus propios recursos”.

En un recorrido se observó que estos lugares están en total abandono, como el ubicado en la calle Normandía, en la demarcación Benito Juárez, donde el olor a orines es penetrante y más de 20 locales permanecen con las cortinas abajo, las paredes vandalizadas y hay ladrillos quemados y objetos plásticos dispersos sobre el piso.

Al respecto, vecinos apuntaron que el desnivel ha permanecido en el olvido desde la muerte del único comerciante que trabajaba ahí.