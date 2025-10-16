D

iferencias entre jueces arbitrarios, complicados y frívolos.

El arbitrario. Al decidir 1) no considera las propuestas por las partes y las deja sin solución; 2) resuelve temas no planteados; 3) se arroga el papel del legislador sin sentirse sujeto al orden jurídico positivo; 4) prescinde del texto legal, sin justificación técnica; 5) aplica disposiciones derogadas, no vigentes, inválidas, de menor jerarquía que otras; 6) aplica normas de contenido amplio y ambiguo, en lugar de aplicar las que regulan cabalmente el hecho que juzga; 7) prescinde de la prueba decisiva; 8) invoca pruebas inexistentes; 9) desprende hechos diversos de los que es factible desprender de autos; 10) hace afirmaciones dogmáticas; 11) incurre en excesos formalistas que lo alejan de la sustancia; 12) se contradice en sus determinaciones; 13) contraviene decisiones previas y firmes; 14) desconoce el derecho constitucional y, por ello, ve los casos desde el orden jurídico secundario o, peor, interpreta el derecho constitucional como si fuera un código secundario.

El complicado. La misión del juez es simplificar lo complejo, no enredarlo. El juez complicado no lo entiende y acaba fastidiando a las partes del juicio: dificulta y confunde.

El frívolo. Es el que adereza sus sentencias con citas vanas de doctrinas, sentencias de tribunales internacionales, normas constitucionales y convencionales que no sirven de premisas eficaces para construir su decisión, y hasta con ignorancia de los antecedentes, fundamentos, correspondencias conceptuales y propósitos de sus insumos. Sólo engrosa el número de fojas.