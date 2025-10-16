E

n septiembre del año en curso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que más de mil millones de personas sufren un trastorno mental. Entre las causas de esos trastornos se cuentan fundamentalmente la angustia y la depresión. Es de hacer notar que estos factores conducen a la fragmentación identitaria, la ausencia de expectativas positivas y conductas autodestructivas. Ejemplo de ello es el incremento notable de suicidios a escala planetaria; en el caso de México, los suicidios se calculan entre 6.8 y 8.1 por cada 100 mil habitantes, y llama la atención que muchas de estas conductas letales afectan sobre todo a jóvenes de entre 15 y 29 años, en una proporción mayor que los adultos mayores. Después de la pandemia de 2019, las tentativas de suicidio entre adolescentes crecieron más de 33 por ciento.

Lo anterior revela claramente que la salud mental de millones de personas sufre degradación reiterada y en vías de ampliarse aún más. Para colmo, la OMS señala que el gasto en salud mental sólo llega al 2 por ciento del presupuesto total en salud de los miembros de esa organización. En el caso de América Latina, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) asimismo calcula que en todos nuestros países se cuenta con una proporción semejante destinada a los programas de salud.

En casi todas las naciones, las clases y grupos dominantes diseminan la idea de que las enfermedades son el resultado de factores endógenos relacionados con la misma corporalidad de los seres humanos, y en el caso de la salud mental, la importancia de los factores exógenos es crucial, por lo cual se procura hacer caso omiso de los tipos de causalidad que prohíjan las enfermedades mentales.

Cabe añadir que el concepto “trastorno mental” es demasiado amplio y no facilita realizar una clasificación de los estados mórbidos de la mente; el propio doctor Sigmund Freud apuntó una diferencia sustancial entre neurosis y sicosis, pero en la actualidad nos encontramos con un embrollo taxonómico en el cual aparecen denominaciones de enfermedades como múltiples demencias, entre ellas la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Huntington y otros. Estos padecimientos se han ido incrementando a partir de la segunda mitad del siglo pasado.

Los tratamientos terapéuticos de las diferentes patologías mentales se encuentran con frecuencia frenados por errores de diagnóstico o mecanismos de sanación que no son los realmente válidos. Sicoanalistas y siquiatras como el ya fenecido Giuseppe Amara me dijo que las profesiones que abordan el estudio de la salud mental poseen un carácter embrionario y que sus colegas por lo general no conocen los tipos de estructura social que favorecen el surgimiento y desarrollo de las enfermedades mentales.