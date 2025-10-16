César Arellano García

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 12

Carlos de Jesús Estudillo Villalobos, ex subdirector de operaciones de la Aduana Marítima de Tampico, obtuvo una suspensión provisional contra la orden de aprehensión que un juez de control le dictó por su presunta implicación en una red de contrabando de combustible conocida como huachicol fiscal. La medida cautelar no implica que el marino quede en libertad.

Por otro lado, Rosa María Cervantes Mejía, titular del juzgado decimosegundo de distrito en materia penal en la Ciudad de México, otorgó la suspensión definitiva al capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, contra la orden de aprehensión que se libró por este mismo caso y fijó tres días de plazo para que el militar se presente a la audiencia de imputación en el penal federal del Altiplano.