Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 12

Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) acordaron un aumento salarial de 4.5 por ciento para los trabajadores, luego de concluir la revisión del contrato colectivo de trabajo 2025–2027.

En un comunicado, la empresa pública señaló que dicho incremento en no sólo refuerza las condiciones laborales de los empleados, sino que también se alinea con la política de justicia laboral y equilibrio financiero del gobierno de México.

Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, destacó que el contrato colectivo 2025–2027 es un “acuerdo histórico”, pues es resultado de la negociación y entendimiento profundo. “Durante este proceso se privilegió siempre el interés superior de México, fortaleciendo la viabilidad de nuestra empresa en un entorno operativo y financiero desafiante, pero también lleno de oportunidades”.