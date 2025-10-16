Jessica Xantomila

Enviada

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 12

Pekín. A 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la hoja de ruta más progresista para garantizar los derechos de las mujeres de la Organización de Naciones Unidas (ONU), México ha avanzando en sus compromisos en participación política, igualdad y legislación; no obstante, el “mayor reto” sigue siendo el combate a la violencia y asegurar el acceso a la justicia, reconoció la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora.

En la capital de China, la funcionaria federal participó en la Conferencia de Líderes Mundiales sobre las Mujeres, a la que asistieron 110 representantes gubernamentales y fue inaugurada por el presidente Xi Jinping. Como cada 10 años, en una jornada de dos días se hizo una revisión de los avances y asuntos pendientes de dicha plataforma, que entre sus directrices establece la atención a la pobreza, el acceso a la educación, la salud y la igualdad salarial, así como erradicar todos los tipos de discriminación.

En entrevista, Hernández aseveró que México “comienza a ser un referente” mundial en algunas de estas áreas, como en la de participación política, al tener a la primera presidenta del país y el resto de Norteamérica, Claudia Sheinbaum. Admitió, sin embargo, que la violencia feminicida continúa siendo un gran flagelo, aunque en este año ha habido una reducción de 11 a siete asesinatos al día, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

También, dijo, falta fortalecer la protección de las niñas y erradicar el embarazo adolescente, el cual se ve impactado por el abuso sexual y las uniones forzadas. Por ello, explicó, la estrategia a seguir en la actual administración es integral; no es verlo “como una problemática, sino desagregar la situación que viven” las menores.