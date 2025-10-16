Política
Ver día anteriorJueves 16 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/16. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/La universidad refrenda salud mental en convenio con IMSS/
A nterior
S iguiente
 
La universidad refrenda salud mental en convenio con IMSS
 
Periódico La Jornada
Jueves 16 de octubre de 2025, p. 11

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) refrendaron su convenio general de colaboración, con lo que se garantiza la cobertura médica de la comunidad estudiantil y ahora podrá énfasis en la atención a trastornos mentales. El acuerdo confirma, engloba y homologa muchas de acciones que ya se llevan a cabo, pero ahora refuerza la atención a dicho ámbito, lo cual es un avance importante, resaltó el rector Leonardo Lomelí Vanegas. “Refrendamos nuestra voluntad de trabajar con el IMSS, institución con la cual tenemos una relación histórica muy antigua y fructífera, y que, a través del seguro facultativo, nos permite tener a nuestros estudiantes protegidos contra una gran cantidad de riesgos de salud.”

A nterior
S iguiente