Política
Ver día anteriorJueves 16 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/16. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Peritos particulares practicaron estudio siquiátrico a Lex Ashton/
A nterior
S iguiente
 
Peritos particulares practicaron estudio siquiátrico a Lex Ashton
 
Periódico La Jornada
Jueves 16 de octubre de 2025, p. 11

En el Reclusorio Oriente, peritos particulares hicieron un estudio siquiátrico a Lex Ashton para determinar su estado de salud mental, informó el abogado defensor, David Retes. A esta evaluación se sumará otra, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; se esperaba se llevara a cabo ayer, pero hasta la tarde los peritos no habían acudido al penal, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Consultado al respecto, Retes explicó que los resultados del estudio siquiátrico serán presentados ante el juez de control, para que considere el factor “científico forense” que detonó el crimen el pasado 22 de septiembre en el CCH Sur.

Señaló que su defendido no recuerda el suceso en que se vio implicado, por lo que, dijo, es fundamental que se considere su estado mental, pues “no estamos ante un caso común”.

Foto
▲ El joven indiciado por el asesinato de un estudiante en el CCH Sur.Foto Fiscalía General de Justicia capitalina

Agregó que una de las preguntas en el peritaje requería que el imputado narrara el hecho, pero lo único que contestó es que no recuerda.

“Cuando le preguntamos si efectivamente recordaba algo, se queda pasmado”, expresó el defensor.

“Su aspecto físico no miente –comentó–, por eso era importante que asistiera el perito de la fiscalía”; sin embargo, no se presentó.

Afuera de las salas orales de Doctor Lavista, en la colonia Doctores, el penalista no adelantó qué otros datos de prueba presentará ante el juzgador, pero aseguró que las evaluaciones en sicología y siquiatría “eran fundamentales”. Dijo que aportarán todos los datos de prueba a su alcance para comprobar que Lex Ashton se encontraba en un estado sicótico cuando cometió el asesinato.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto