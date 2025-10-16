Jueves 16 de octubre de 2025, p. 11
En el Reclusorio Oriente, peritos particulares hicieron un estudio siquiátrico a Lex Ashton para determinar su estado de salud mental, informó el abogado defensor, David Retes. A esta evaluación se sumará otra, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; se esperaba se llevara a cabo ayer, pero hasta la tarde los peritos no habían acudido al penal, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.
Consultado al respecto, Retes explicó que los resultados del estudio siquiátrico serán presentados ante el juez de control, para que considere el factor “científico forense” que detonó el crimen el pasado 22 de septiembre en el CCH Sur.
Señaló que su defendido no recuerda el suceso en que se vio implicado, por lo que, dijo, es fundamental que se considere su estado mental, pues “no estamos ante un caso común”.
Agregó que una de las preguntas en el peritaje requería que el imputado narrara el hecho, pero lo único que contestó es que no recuerda.
“Cuando le preguntamos si efectivamente recordaba algo, se queda pasmado”, expresó el defensor.
“Su aspecto físico no miente –comentó–, por eso era importante que asistiera el perito de la fiscalía”; sin embargo, no se presentó.
Afuera de las salas orales de Doctor Lavista, en la colonia Doctores, el penalista no adelantó qué otros datos de prueba presentará ante el juzgador, pero aseguró que las evaluaciones en sicología y siquiatría “eran fundamentales”. Dijo que aportarán todos los datos de prueba a su alcance para comprobar que Lex Ashton se encontraba en un estado sicótico cuando cometió el asesinato.