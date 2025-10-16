Kevin Ruiz

En el Reclusorio Oriente, peritos particulares hicieron un estudio siquiátrico a Lex Ashton para determinar su estado de salud mental, informó el abogado defensor, David Retes. A esta evaluación se sumará otra, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; se esperaba se llevara a cabo ayer, pero hasta la tarde los peritos no habían acudido al penal, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Consultado al respecto, Retes explicó que los resultados del estudio siquiátrico serán presentados ante el juez de control, para que considere el factor “científico forense” que detonó el crimen el pasado 22 de septiembre en el CCH Sur.

Señaló que su defendido no recuerda el suceso en que se vio implicado, por lo que, dijo, es fundamental que se considere su estado mental, pues “no estamos ante un caso común”.