Jueves 16 de octubre de 2025, p. 11
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, aseguró que las actividades académicas se están normalizando, pero existen grupos externos que intentan desestabilizar a la institución. “Hemos percibido que, así como sí hay estudiantes con demandas reales que han entregado pliegos petitorios a sus direcciones, también hay gente de fuera, y eso es lo que nos preocupa”, afirmó.
Tras el asesinato del estudiante Jesús Israel dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur por el alumno Lex Ashton, en las últimas tres semanas, jóvenes de todas las facultades, escuelas de nivel superior y de bachillerato han hecho asambleas en las que delinearon sus peticiones sobre seguridad, atención a la salud mental y mejoras en la infraestructura física para resguardar su integridad, las cuales han entregado a sus respectivas autoridades.
En bachillerato, apuntó el rector, prácticamente hay actividades normales, aunque “hemos tenido todavía amenaza de bomba (ayer fueron dos, una en la preparatoria 7 y otra en la 8) que afortunadamente fueron falsas”, por lo que confía que, poco a poco, se retome la tranquilidad.
En breve entrevista con La Jornada, indicó que siguen trabajando con la Policía Cibernética capitalina para rastrear el origen de todas los amagos que se propagaron en redes sociales.
Sobre la indignación que causó el ingreso de vehículos militares a los circuitos principales de Ciudad Universitaria, reiteró que en un caso se trató de una emergencia por un caballo que recibieron en el hospital de la facultad de Veterinaria. “Los otros fueron confusiones muy desafortunadas que espero que no se repitan”, aclaró.
En relación con las demandas de luminarias, botones de pánico, detectores de metales y reparaciones menores para mejorar la seguridad, aseguró que cuentan con el presupuesto para esas obras.
Hasta ayer, cerca de 10 facultades estaban en paro. Cuatro decidieron mantener clases en línea y en Medicina hubo dos intentos fallidos de toma violenta de instalaciones por 30 encapuchados, por lo que se suspendieron las clases.