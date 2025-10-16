Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 11

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, aseguró que las actividades académicas se están normalizando, pero existen grupos externos que intentan desestabilizar a la institución. “Hemos percibido que, así como sí hay estudiantes con demandas reales que han entregado pliegos petitorios a sus direcciones, también hay gente de fuera, y eso es lo que nos preocupa”, afirmó.

Tras el asesinato del estudiante Jesús Israel dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur por el alumno Lex Ashton, en las últimas tres semanas, jóvenes de todas las facultades, escuelas de nivel superior y de bachillerato han hecho asambleas en las que delinearon sus peticiones sobre seguridad, atención a la salud mental y mejoras en la infraestructura física para resguardar su integridad, las cuales han entregado a sus respectivas autoridades.

En bachillerato, apuntó el rector, prácticamente hay actividades normales, aunque “hemos tenido todavía amenaza de bomba (ayer fueron dos, una en la preparatoria 7 y otra en la 8) que afortunadamente fueron falsas”, por lo que confía que, poco a poco, se retome la tranquilidad.